Πόλεμος στο Ισραήλ: Η Χαμάς λέει ότι θα απελευθερώσει ομήρους με αντάλλαγμα πενθήμερη κατάπαυση του πυρός

Στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στους Financial Times ότι η οργάνωση θα απελευθερώσει όμηρους με αντάλλαγμα πενθήμερη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Ωστόσο συμπλήρωσε ότι ανάμεσα σε αυτούς που θα απελευθερωθούν δεν θα είναι οι Ισραηλινοί στρατιώτες.

Ο Ali Barakeh, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, ανέφερε ότι η οργάνωση είναι πρόθυμη να απελευθερώσει ξένους ομήρους με αντάλλαγμα μια πενθήμερη κατάπαυση του πυρός. Επίσης δήλωσε στους Financial Times ότι θα υπάρξουν πρόσθετοι όροι για την απελευθέρωση Ισραηλινών αμάχων.

«Όποιος ειλικρινά και ειλικρινά ενδιαφέρεται για τις ζωές των πολιτών θα πρέπει να απαιτήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων. τέλος», είπε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Η Χαμάς δεν θα απελευθερώσει κανέναν Ισραηλινό στρατιώτη. «Αυτούς τους κρατάμε για ανταλλαγή [κρατουμένων]» συμπλήρωσε ο Barakeh

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απέρριψε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, αναφέροντας ότι «δεν θα ζούμε πλέον με αυτήν την πραγματικότητα». Ο πόλεμος δεν διεξάγεται για να «αποτρέψουμε την Χαμάς», αλλά γιατί «αποφασίσαμε ότι η Χαμάς πρέπει να φύγει».

