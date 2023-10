Πλησιάζει η «ώρα μηδέν» στην Γάζα – Επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις απόψε ο ισραηλινός στρατός

Ο διοικητής των ισραηλινών δυνάμεων, Daniel Hagari, σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι ο στρατός του Ισραήλ είναι «προετοιμασμένος σε όλα τα μέτωπα» προκειμένου να διατηρήσει την ασφάλεια της χώρας. Επίσης δήλωσε ότι απόψε ο στρατός θα επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του.

«Εκτός από τις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες, οι χερσαίες δυνάμεις επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους απόψε. Το IDF επιχειρεί σε όλες τις διαστάσεις» δήλωσε o Daniel Hagari σύμφωνα με το Skynews. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θεωρεί «εθνικό καθήκον» την επιστροφή των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Γάζα.

Μιλώντας για το νοσοκομείο Αλ Σίφα, το οποίο o στρατός του Ισραήλ ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιείται ως έδρα της Χαμάς, ο διοικητής των ισραηλινών δυνάμεων τόνισε ότι «έχουμε αποκαλύψει το υπόγειο πεδίο».

Ο εκπρόσωπος του στρατού είπε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «είναι προετοιμασμένες σε όλα τα μέτωπα για να διαφυλάξουν την ασφάλεια του Ισραήλ». Τα πλήγματα στη Γάζα έχουν αυξηθεί «κατά πολύ» και θα συνεχιστούν, πρόσθεσε ο υποναύρχος Ντάνιελ Χαγκάρι. «Θα συνεχίσουμε να πλήττουμε την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της», πρόσθεσε, λέγοντας στους πολίτες ότι θα βρουν «καλύτερες συνθήκες» στο νότιο τμήμα της περιοχής. Δήλωσε ακόμη ότι οι στρατιώτες του IDF βρίσκονται σε «υψηλή επιφυλακή» κατά μήκος των βόρειων συνόρων.

