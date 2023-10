Iορδανία: Το Ισραήλ «μόλις εξαπέλυσε χερσαίο πόλεμο» στην Γάζα, λέει ο ΥΠΕΞ Αϊμάν Σαφάντι

Το Ισραήλ «μόλις εξαπέλυσε χερσαίο πόλεμο» στη Λωρίδα της Γάζας και το αποτέλεσμα θα είναι μια «ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας, Αϊμάν Σαφάντι.

Ο Ιορδανός υπουργός ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι εάν κάποια χώρα καταψηφίσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την αραβική πρόταση που προωθεί το Αμάν για «ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Γάζα, αυτό θα σημαίνει ότι «εγκρίνει αυτόν τον παράλογο πόλεμο, αυτούς τους παράλογους σκοτωμούς».

