Πόλεμος στο Ισραήλ: Εξοπλίζονται με όπλα οι πολίτες – Έκτακτη οδηγία του υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας

Τον εξοπλισμό όλων των πολιτών με πυροβόλα όπλα και μάλιστα με διαδικασίες εξπρές προβλέπει οδηγία του υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή δύναμης κρούσης στην περιοχή.

Η οδηγία προβλέπει ότι όσοι πολίτες δεν έχουν ποινικό μητρώο η επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό θα μπορούν να κάνουν αίτηση και να παίρνουν όπλο.

Η οδηγία προβλέπει ακόμη ότι λόγω της εκτάκτου ανάγκης, όσοι ισραηλινοί πολίτες κατέχουν ήδη άδεια οπλοφορίας, θα μπορούν να διαθέτουν 100 σφαίρες, αντί για 50 που μπορούσαν να έχουν μέχρι σήμερα.

The Israeli Ministry of National Security has ordered to speed up the issuance of licenses to carry weapons to all applicants.

In addition, it was decided to open weapons arsenals to distribute weapons to those who already have a license to carry them: police volunteers (in… pic.twitter.com/fhrLrMOCAY

