Πόλεμος στο Ισραήλ: Εικόνες φρίκης με απανθρακωμένους αμάχους μέσα σε αυτοκίνητα έδωσε στην δημοσιότητα το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Εικόνες φρίκης με απανθρακωμένους ανθρώπους έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

«Σκεφτήκαμε αν θα μοιραζόμασταν ή όχι αυτές τις φρικτές εικόνες, αλλά ο κόσμος πρέπει να μάθει τι αντιμετωπίζουμε. Αυτοί δεν είναι “μαχητές της ελευθερίας”. Είναι τρομοκράτες της Χαμάς, αλλά δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους τρομοκράτες του ISIS. Ίδια τακτική, διαφορετικά ονόματα. Χαμάς = ISIS», γράφει στην ανάρτησή του στο Twitter το ισραηλινό ΥΠΕΞ.

Προσοχή σκληρές εικόνες

We debated whether or not to share these horrific images, but the world needs to know what we are up against.

These aren’t “freedom fighters”. They are Hamas terrorists, but no different than ISIS terrorists.

Same tactics, different names.

