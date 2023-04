Πόλεμος στην Ουκρανία – Ζελένσκι κατά του ρωσικού στρατού: «Όλοι υπεύθυνοι για εγκλήματα πολέμου»

Μια ημέρα μετά τα πολύνεκρα πυραυλικά πλήγματα των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας σε διάφορες πόλεις της Ουκρανίας, ο πρόεδρος Ζελένσκι επέρριψε ευθύνες για εγκλήματα πολέμου συλλήβδην στους Ρώσους στρατιώτες και στους διοικητές τους.

«Όχι μόνο οι διοικητές, αλλά όλοι εσείς, είσαστε όλοι τρομοκράτες και δολοφόνοι και πρέπει να τιμωρηθείτε όλοι», είπε ο κ. Ζελένσκι στο διάγγελμά του χθες Σάββατο το βράδυ. Κάθε πιλότος και κάθε χειριστής εκτοξευτήρα πυραύλων, κάθε τεχνικός που συντηρεί αεροσκάφη και πλοία για τη ρωσική «τρομοκρατία» είναι συνένοχος σε εγκλήματα πολέμου, επέμεινε.

Six children lost their lives in this attack on Uman, a total of 23 people died…

Anyone who prepares 🇷🇺 missile attacks must know that he will be an accomplice in the murder. Anyone, who guides and launches missiles, who handles planes and ships for terror. Not just those who… pic.twitter.com/zphc84ynHy

