Πόλεμος στην Ουκρανία: Βομβάρδισαν παιδικό σταθμό στην πόλη Ντνίπρο

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με τον στρατό της Ρωσίας να ετοιμάζεται να εισβάλει στο Κίεβο.

Την ίδια ώρα, περιοχές όπου ζουν άμαχοι στην πόλη Ντνίπρο, στην κεντρική Ουκρανία, επλήγησαν από ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, νωρίς το πρωί βομβαρδίστηκαν ένας παιδικός σταθμός, μία πολυκατοικία, καθώς και διώροφη βιοτεχνία υποδημάτων, που έχει πάρει φωτιά.

«Ένας άνθρωπος είναι νεκρός» σημειώνεται.

Around 6:00 EET, Russia attacked the cities of Dnipro, Lutsk, and Ivano-Frankivsk. The video shows the aftermath of the Russian strike on Dnipro.

📹Emergency Service of Ukrainepic.twitter.com/Nq0Sp9q1zv

