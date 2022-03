Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Πολεμικό Ναυτικό κατέστρεψε ρωσικό αποβατικό πλοίο – Νέες φωτογραφίες και βίντεο

Η Ουκρανία ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι κατέστρεψε το ρωσικό αποβατικό πλοίο “Orsk”, που ήταν αγκυροβολημένο στο κατεχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις λιμάνι Μπερντιάνσκ, στην Αζοφική Θάλασσα.

Στο μεταξύ, βίντεο, που το πρακτορείο Reuters επιβεβαίωσε ότι τραβήχτηκε μέσα από το Μπερντιάνσκ, δείχνει καπνό να υψώνεται από την προβλήτα και τη λάμψη μιας έκρηξης. Δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων φαίνεται να έχει υποστεί ζημιές, διακρίνονται στη συνέχεια να αποπλέουν ενώ ένα τρίτο φλέγεται.

Ukrainian armed forces destroyed Russian landing ship Orsk in the occupied port city of Berdyansk. Three more Russian ships there reportedly caught fire pic.twitter.com/vMXfroii6D — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 24, 2022

Το πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ότι το φλεγόμενο πλοίο στο βίντεο ήταν το Orsk. Ρώσοι αξιωματούχοι δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως όταν τους ζητήθηκε να σχολιάσουν την πληροφορία ότι το πλοίο αυτό καταστράφηκε.

Berdyansk. The Russian warship “Orsk” was destroyed. pic.twitter.com/CWCmN6NiZs — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) March 24, 2022

Τη Δευτέρα η Μόσχα ανέφερε ότι το Orsk είχε ελλιμενιστεί στο Μπερντιάνσκ, σε απόσταση 70 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της πολιορκημένης Μαριούπολης.

The Russian dock landing ship “Orsk”, escorted by Black Sea Fleet naval forces, entered and unloaded military equipment in the port of Berdyansk. The Ukrainian forces in Berdyansk surrendered the port without a fight, leaving the entire port infrastructure intact. pic.twitter.com/NSG1lFCd37 — Russians With Attitude (@RWApodcast) March 21, 2022

Ο ιστότοπος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Zvezda («Αστέρι») επισήμαινε τη σημασία του λιμανιού αυτού για τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού.

Russian landing vessel Orsk is now to meet Sponge Bob at the Berdyansk port. pic.twitter.com/bi717aVHbS — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 24, 2022

Celebration of one month since the beginning of the russian invasion took place in Hell. 15,800 russian soldiers marched in parade. The highlight of the column of military machinery was russian large landing ship “Orsk”.#UAarmy #StopRussia pic.twitter.com/bat9oprpq1 — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 24, 2022

«Ναι, καταστράφηκε» είπε η υφυπουργός άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μαλιάρ, όταν ρωτήθηκε για το Orsk. Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, το πλοίο ήταν σε θέση να μεταφέρει 45 θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και 400 ανθρώπους.