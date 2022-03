Πόλεμος στην Ουκρανία: Το “φάντασμα του Κιέβου”… ξαναχτυπά – Ο “ατρόμητος πιλότος” και το μήνυμα στους Ρώσους

Λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τα social media πλημμύρισαν με την ηρωική ιστορία του αποκαλούμενου “το φάντασμα του Κιέβου”.

Πρόκειται για έναν ατρόμητο πιλότο μαχητικών αεροσκαφών, που, σύμφωνα με τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κατέρριψε πέντε ρωσικά αεροσκάφη μέσα σε μία μέρα.

Τώρα το “φάντασμα του Κιέβου” ξαναχτυπά και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έχει καταρρίψει συνολικά 49 ρωσικά αεροσκάφη.

Μάλιστα, το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανήρτησε φωτογραφία με το “φάντασμα του Κιέβου” και έγραψε: “Γεια σας ρωσικά τέρατα, έρχομαι για τις ψυχές σας!”

Το περιβόητο “φάντασμα”, που έχει γίνει κάτι σαν ένας λαϊκός ήρωας, ενδέχεται να αποτελεί ένα μυθικό κατασκεύασμα, αλλά σίγουρα εξυπηρετεί πολύ καλά τον σκοπό: να κρατά ανυψωμένο το ηθικό των Ουκρανών που πιστεύουν ότι ο ηρωικός πιλότος τους προστατεύει εξολοθρεύοντας τον εχθρό.

Οι αναφορές ξεκίνησαν από τον επίσημο λογαριασμό της Ουκρανίας στο twitter όταν ξεκίνησε η εισβολή στη χώρα. Τότε αναρτήθηκε ένα σκίτσο του πιλότου με τη φράση το “φάντασμα του Κιέβου” που έμελλε να κατακτήσει τους ουκρανικούς αιθέρες και τις καρδιές των Ουκρανών αλλά και να γίνει ο εφιάλτης των Ρώσων.

People call him the Ghost of Kyiv. And rightly so — this UAF ace dominates the skies over our capital and country, and has already become a nightmare for invading Russian aircrafts. pic.twitter.com/lngfaMN01I

— Ukraine / Україна (@Ukraine) February 27, 2022