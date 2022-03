Πόλεμος στην Ουκρανία: Στις 7 και 8 Μαρτίου οι ακροάσεις στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης (ICJ) επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα πραγματοποιήσει ακροάσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ερχόμενη εβδομάδα.

Το κύριο δικαστικό όργανο του ΟΗΕ, γνωστοποίησε ότι οι ακροάσεις θα γίνουν στις 7 Μαρτίου και στις 8 Μαρτίου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

#BREAKING The International Court of Justice said Tuesday it would hold hearings on March 7 and 8 over the war in Ukraine as fighting intensifies pic.twitter.com/fzeegxgaTt

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι κατέθεσε αγωγή κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη.

“Η Ουκρανία υπέβαλε την αίτησή της κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης”, έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Twitter.

“Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για τη χειραγώγηση της έννοιας της γενοκτονίας για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα. Ζητάμε μια επείγουσα απόφαση που θα διατάξει τη Ρωσία να σταματήσει τη στρατιωτική δραστηριότητα τώρα και αναμένουμε να ξεκινήσει η εκδίκαση την επόμενη εβδομάδα” υπογράμμισε.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

