Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικός πύραυλος έπληξε δεξαμενή πετρελαίου στη Ρίβνε

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με τις ρωσικές δυνάμεις να έχουν καταλάβει τη Μαριούπολη, σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου της πόλης.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ρίβνε, στη βορειοδυτική Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση κατά την οποία χτυπήθηκε μια δεξαμενή πετρελαίου στην περιοχή.

📽️Oil depot was hit by Russian cruise missile in #Rivne #Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/z0ABPm1nAb

Oil depot in #Rivne region of #Ukraine hit . pic.twitter.com/JfVHTYCdK3

Σε σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανήρτησε στο διαδίκτυο, ο κυβερνήτης Βιτάλι Κοβάλ δήλωσε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

The occupiers launched another missile attack on an oil depot in the #Rivne region – Vitaliy Koval. pic.twitter.com/o72nIbPI4e

— NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2022