Πόλεμος στην Ουκρανία: Πληροφορίες ότι λευκορωσικά στρατεύματα θα εισβάλουν απόψε στη χώρα

Το κρατικό Κέντρο Στρατηγικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξαπολύσει εισβολή στη χώρα η Λευκορωσία ακόμη και σήμερα, Παρασκευή, μετά τη συνάντηση που είχαν στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ομόλογός του, Αλεξάντερ Λουκασένκο.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, ο λευκορωσικός στρατός μπορεί να ξεκινήσει την εισβολή στις 21.00 (ώρα Ελλάδας) της 11ης Μαρτίου» ανέφερε το Κέντρο αυτό, που υπάγεται στο υπουργείο Πολιτισμού και Πληροφοριών.

According to Ukrainian military and government officials, Belarus is preparing to invade Ukraine before 9 p.m. on March 11.

