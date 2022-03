Πόλεμος στην Ουκρανία: Σκοτώθηκε υψηλόβαθμος αξιωματικός του ρωσικού στρατού ισχυρίζεται το Κίεβο

Ο ουκρανικός στρατός ισχυρίζεται πως σκότωσε έναν υψηλόβαθμο αξιωματικό του ρωσικού στρατού, την ώρα που συνεχίζεται για 16η ημέρα η εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με σύμβουλο της ουκρανικής προεδρίας, ο Ρώσος στρατηγός που φέρεται να σκοτώθηκε είναι ο διοικητή της 28ης στρατιάς της ανατολικής στρατιωτικής περιοχής, Αντρέι Κολέσνικοβ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με τον θάνατο του Ρώσου στρατηγού, ενώ δεν έχει υπάρξει κανέναν σχόλιο από τη Ρωσία.

Major General Andrei Kolesnikov, head of the 28th Army of the Easter Military District of the Russian Army killed in Ukraine.

