Ουκρανία: Γέννησε η έγκυος από το μαιευτήριο της Μαριούπολης

Γέννησε η έγκυος beauty blogger, η οποία έγινε viral στο διαδίκτυο καθώς φωτογραφήθηκε στο μαιευτήριο που βομβαρδίστηκε, στην Μαριούπολη της Ουκρανίας, όπου μαίνεται η ρωσική εισβολή.

Την είδηση πως η Marianna Podgurskaya γέννησε μετέδωσε η Ουκρανή δημοσιογράφος Olga Tokariuk στα social media.

Η έγκυος γυναίκα είχε φωτογραφηθεί αιμόφυρτη, ενώ στεκόταν ανάμεσα στα ερείπια. Επρόκειτο για μία από τις σπαρακτικές εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ωστόσο, η ίδια κατηγορήθηκε από Ρώσους στα social media, που έκαναν λόγο για ηθοποιό και για “περίτεχνο κόλπο”.

Η Olga Tokariuk, που είναι και ερευνήτρια στο “The Center for European Policy Analysis, έγραψε στο Twitter ότι ενημερώθηκε από συγγενή της blogger ότι η Marianna γέννησε χθες το βράδυ. Όπως αναφέρει, μπόρεσαν να επικοινωνήσουν μαζί της στο τηλέφωνο. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους, όμως, κάνει πολύ κρύο στην Μαριούπολη και οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν, γράφει η Tokariuk, που στάθηκε στο πλευρό της Marianna Podgurskaya, μετά τις “επιθέσεις” που δέχτηκε στα social media.

I received an update from a relative of Marianna – a pregnant girl from Mariupol’s bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it’s very cold in Mariupol and the bombing doesn’t stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ

— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022