Πόλεμος στην Ουκρανία: “Είναι ηθοποιός” η τραυματισμένη έγκυος στη Μαριούπολη λένε οι Ρώσοι

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αρνήθηκε ότι η ρωσική αεροπορία βομβάρδισε το μαιευτήριο και νοσοκομείο παίδων στην πόλη Μαριούπολη της Ουκρανίας την Τετάρτη, κατηγορώντας την Ουκρανία ότι ήταν «μια σκηνοθετημένη προβοκάτσια».

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι η Ρωσία δεν πραγματοποίησε την Τετάρτη αεροπορικές επιδρομές κατά επίγειων στόχων στην περιοχή αυτή. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν καταλάβει το νοσοκομείο, ενώ το Κρεμλίνο δήλωσε ότι χρειάζεται να επιβεβαιωθούν τα σαφή γεγονότα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατηγόρησε την Ρωσία ότι διαπράττει γενοκτονία, δήλωσε σήμερα ότι κατά την διάρκεια της χθεσινής αεροπορική επιδρομής κατά του νοσοκομείου της Μαριούπολης σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι μεταξύ των οποίων ένα παιδί.

Η ρωσική πρεσβεία στη Βρετανία πήγε ένα βήμα παρακάτω, καθώς με ανάρτησή του στο twitter, ισχυρίζεται πως η έγκυος γυναίκα με τα αίματα και οι τραυματίες που εμφανίζονται στις φωτογραφίες από τον βομβαρδισμό του μαιευτηρίου στη Μαριούπολη είναι ηθοποιοί.

Μάλιστα κατηγορεί μία γνωστή beauty blogger ότι «παίζει ρόλους εγκύων γυναικών», τονίζοντας ότι φορούσε «πολύ ρεαλιστικό μακιγιάζ». Επίσης καταγγέλλει ότι τις φωτογραφίες δεν τράβηξαν διασώστες ή αυτόπτες μάρτυρες, αλλά ο φωτογράφος Yevgeny Maloletka, ο οποίος -όπως λέει- “είναι γνωστός για προπαγάνδα κατά της Ρωσίας”.

Η τραυματισμένη έγκυος είναι η Marianna Podgurskaya. Πρόκειται για Ουκρανή beauty blogger η οποία μένει στην Μαριούπολη και είναι πράγματι έγκυος, καθώς έχει πολλές αναρτήσεις στο Instagram με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Η ρωσική πρεσβεία στη Βρετανία αναφέρει πως η νεαρή Ουκρανή δεν μπορούσε να νοσηλεύεται στο μαιευτήριο, επειδή βρίσκεται υπό κατοχή του τάγματος Αζόφ και δεν υπήρχε προσωπικό στο ίδρυμα.

Ορισμένα από τα tweets της ρωσικής πρεσβείας διαγράφηκαν από το twitter λόγω παραβίασης των κανόνων του ιστότοπου.

Guys , we did it ! 🇺🇦✊🏽 @RussianEmbassy don’t you dare again communicate blatant misinformation here on this platform or try to gaslight.I hope you’ve learnt your lesson. #StopRussia #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/pKMzs0xGty

— 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒖 𝑺𝒂𝒍𝒍𝒚 🇺🇦🇮🇳 (@mygardenoflily) March 10, 2022