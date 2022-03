Πόλεμος στην Ουκρανία: Έρχεται τέταρτο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας – Οι δηλώσεις Φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προανήγγειλε την επιβολή ενός τέταρτου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τόνισε πως η ΕΕ χρειάζεται μια συντονισμένη προσέγγιση στον αμυντικό τομέα.

Όπως είπε, «έως τα μέσα Μαΐου θα υποβληθεί πρόταση για την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2027».

«Χρειάζεται έρευνα για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν.

«Ο τρόπος με τον οποίο θα απαντήσουμε σήμερα στην αποτρόπαια επίθεση της Ρωσίας θα καθορίσει το μέλλον της Ουκρανίας, της Ένωσής μας και ολόκληρης της ηπείρου μας. Ας μείνουμε πιστοί στις αρχές που καθοδηγούν την απάντησή μας μέχρι τώρα: Υπευθυνότητα, ενότητα, αλληλεγγύη, αποφασιστικότητα» είπε χαρακτηριστικά η φον ντερ Λάιεν, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν και τον Γερμανό Καγκελάριο, Όλαφ Σολτς.

The way we respond today to Russia’s heinous attack will determine the future of Ukraine, of our Union and of our entire continent.

Let’s stay true to the principles that have guided our response so far:

Responsibility, unity, solidarity, determination. https://t.co/61aOPXSSR9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2022