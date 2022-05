Πόλεμος στην Ουκρανία: Πληροφορίες για “χτύπημα” σε ρωσική φρεγάτα στη Μαύρη Θάλασσα

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες από την Ουκρανία κάνουν λόγο για πυραυλική επίθεση στη ρωσική φρεγάτα “Admiral Makarov” στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές η φρεγάτα που είναι της κλάσης Admiral Grigorovich” και πλέει στη Μαύρη Θάλασσα, επλήγη από ουκρανικούς πυραύλους στα ανοιχτά της ακτής και εκδηλώθηκε φωτιά, αλλά ακόμα δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την είδηση.

There are indications Ukrainian defenders hit the Russian fascist warship “Admiral Makarov” with a Neptune missile. A ship is on fire near Snake Island in the Black Sea. Rescue aircraft and boats are on the way from occupied Crimea. The U.S. is observing with a Global Hawk UAV. pic.twitter.com/C2YO5l8QXR

— Michael MacKay (@mhmck) May 6, 2022