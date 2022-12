Πόλεμος στην Ουκρανία: Επίθεση στην κατεχόμενη Μελιτόπολη – Ρωσικές αναφορές για 2 νεκρούς και 10 τραυματίες

Ο στρατός της Ουκρανίας εξαπέλυσε επίθεση το βράδυ του Σαββάτου στην κατεχόμενη Μελιτόπολη, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τη διορισμένη από τη Μόσχα διοίκηση και τον εξόριστο δήμαρχο της πόλης. Οι φιλορωσικές αρχές ανέφεραν πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση στη Μελιτόπολη, ενώ ο εξόριστος δήμαρχος Ιβάν Φεντόροφ υποστήριξε ότι δεκάδες «εισβολείς» βρήκαν τον θάνατο.

Το πρακτορείο Reuters υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

«Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν δύο πυραύλους, αλλά τέσσερις πύραυλοι έπληξαν τους στόχους τους», δήλωσε στο Telegram ο Γεβγκένι Μπαλίτσκι, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης του κατεχόμενου τμήματος της περιφέρειας Ζαπορίζια. Ανέφερε ότι πύραυλοι HIMARS έπληξαν χώρο εστίασης όπου υπήρχαν αρκετοί που δειπνούσαν.

