Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Μακρόν θέλει να συλλέξει αποδείξεις για τα εγκλήματα πολέμου των Ρώσων Ρώσους

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε ότι η Γαλλία «συλλέγει αποδείξεις» για τα «εγκλήματα πολέμου από τους Ρώσους» στην Ουκρανία, όπου βιαιοπραγίες κατά αμάχων αποδίδονται στη Ρωσία, η οποία τις αρνείται.

«Ακόμη και λαμβάνοντας τις μέγιστες προφυλάξεις που οφείλω να λάβω» ως αρχηγός κράτους, «μπορώ να πω ότι πρόκειται για εγκλήματα πολέμου από τους Ρώσους», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, συμπληρώνοντας ότι Γάλλοι εμπειρογνώμονες – στρατιωτικοί και δικαστικοί – εστάλησαν στην Ουκρανία για να βοηθήσουν στις έρευνες.

The victims in Kramatorsk, Bucha, Mariupol and Kharkiv are in our thoughts. Throughout Ukraine, we will support investigations to ensure justice is done. Our thoughts go out to the families who continue to flee. We will welcome them to our Union, our Union of peace.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 8, 2022