Πόλεμος στην Ουκρανία: Οδομαχίες στο Χάρκοβο – Πυροβολισμοί και εκρήξεις στο κέντρο της πόλης

Στο Χάρκοβο έχουν εισβάλει τα ρωσικά στρατεύματα, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα.

Οδομαχίες ανάμεσα στις ουκρανικές δυνάμεις και τον ρωσικό στρατό σημειώνονται σήμερα στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας όπου οι αρχές έκαναν λόγο για “διείσδυση” στρατευμάτων της Μόσχας, μεταδίδει δημοσιογράφος του AFP.

Οι μάχες σημειώνονται από το πρωί με ελαφρά τεθωρακισμένα που έχουν εγκαταλειφθεί ή έχουν τυλιχθεί στις φλόγες να είναι ορατά στους δρόμους, ενώ ακούγεται ο ήχος πυροβολισμών και σποραδικών εκρήξεων στην πόλη, που είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος έρημη, με τους κατοίκους να είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους.

We are resisting in Kharkiv. Get out of our house murderer russia #PutinIsaWarCriminal #BanRussiafromSwift #Kharkov #IStandWithUkraine pic.twitter.com/GmW0QEBuPZ

— adc (@wildpipadc) February 27, 2022