Πόλεμος στην Ουκρανία: «Κλείσε τον εναέριο χώρο! Εσείς θα είστε οι επόμενοι!» – Η κραυγή αγωνίας από το Κίεβο

Κραυγή αγωνίας απευθύνουν οι κάτοικοι του Κιέβου καθώς η ουκρανική πρωτεύουσα σφυροκοπείται ανελέητα από τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται για 20ή ημέρα.

Στο διαμέρισμά της με τα παράθυρα σπασμένα στο Κίεβο, η Άλα Ραχούλινα κλαίει καθώς βλέπει τα ερείπια μιας ζωής που μόλις καταστράφηκε από τους νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην ουκρανική πρωτεύουσα. Μια ισχυρή έκρηξη σήμερα τα ξημερώματα έσπασε τα τζάμια και πέταξε στον τοίχο αυτήν την 64χρονη εφοριακό.

Η μητέρα της, τυφλή και ανάπηρη, βρίσκεται στο νοσοκομείο, ένα ακόμη θύμα των ρωσικών βομβαρδισμών, που ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι προάγγελος μιας επίθεσης στο Κίεβο.

«Η έκρηξη ήταν τεράστια», είπε η Ραχούλινα κλαίγοντας, με τη φωνή της να τρέμει ακόμα, με τους γείτονες της να προσπαθούν να την ηρεμήσουν.

«Οι άνθρωποι κοιμόντουσαν και κομμάτια γυαλιού πεταγόντουσαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Με πέταξαν κυριολεκτικά στον τοίχο: είναι πραγματικά θαύμα που κανείς δεν σκοτώθηκε», είπε.

Ρωσικές δυνάμεις, που προσπαθούν να περικυκλώσουν το Κίεβο, έχουν εντείνει τις τελευταίες ημέρες τους βομβαρδισμούς τους στην πρωτεύουσα, η οποία μέχρι στιγμής έχει αποφύγει τη μοίρα της Μαριούπολης και του Χάρκιβ, που βρίσκονται υπό πολιορκία και σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Παρόλα αυτά, το Κίεβο ετοιμάζεται για πολιορκία. Οι μισοί από τους περισσότερους από τρία εκατομμύρια κατοίκους έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη.

Σήμερα το πρωί, η πρωτεύουσα βομβαρδίστηκε τέσσερις φορές από ρωσικές δυνάμεις, βομβαρδίζοντας κτίρια και έναν σταθμό του μετρό. Απολογισμός μέχρι στιγμής: τέσσερις νεκροί. Αποτέλεσμα: Απαγόρευση κυκλοφορίας από το απόγευμα της Τρίτης για 35 ώρες.

Ένας τεράστιος κρατήρας σχηματίστηκε κοντά στην πολυκατοικία που διαμένει η Άλα στην περιοχή Ποντίλ του βορειοανατολικού Κιέβου.

Μέσα σε αυτό το δεκαώροφο κτίριο, χαρακτηριστικό κτίριο της σοβιετικής περιόδου, η ζωή φαίνεται να έχει σταματήσει. Κάποια διαμερίσματα είναι εντελώς καμένα, άλλα γεμάτα με κομμάτια γυαλιού και συντρίμμια κάθε είδους.

Russia has stepped up its bombardment of Kyiv, devastating an apartment building and other structures in the Ukrainian capital.

Οι κάτοικοι έχουν ήδη πάρει μαζί τους ό,τι μπορούσαν, ενώ κάποιοι είναι τόσο σοκαρισμένοι που δεν βγαίνει λέξη από το στόμα τους.

Το διαμέρισμα δίπλα σε αυτό της Άλλα καταστράφηκε από τις φλόγες και το νερό [που ανέβηκε μέχρι τους αστραγάλους μετά την επέμβαση των πυροσβεστών για την κατάσβεση της φωτιάς.

Οι ιδιοκτήτες του είναι εκεί, κάθονται δίπλα σε ένα παράθυρο που δεν είναι πια παράθυρο, κρατώντας τσιγάρο στο χέρι και κοιτάζοντας το κενό. Ένα μικρό μαύρο σκυλί περπατά μέσα στο νερό.

«Ξύπνησα, είχα ένα κακό προαίσθημα. Ήθελα να σηκωθώ, αλλά η ανάσα με έσπρωξε από το κρεβάτι. Έπεσα και έκοψα το πόδι μου», λέει ένας άνδρας που δεν ήθελε να δώσει την ταυτότητά του.

Το Κίεβο έχει μετατραπεί σε πόλη-φάντασμα τις τελευταίες μέρες, οι έρημοι δρόμοι του έχουν μόνο ορατά στοιχεία σημείων ελέγχου. Παρά τον φόβο μιας ρωσικής επίθεσης, ορισμένοι δεν έχουν άλλη επιλογή από το να παραμείνουν.

Russian attack on two residential buildings in Kyiv’s Sviatoshynskyi district in the early morning of March 15 killed at least two people, according to the State Emergency Service of Ukraine.

Photo: State Emergency Service of Ukraine/Telegram pic.twitter.com/admtHXBxb7

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 15, 2022