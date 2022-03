Πόλεμος στην Ουκρανία: Φωτιές κοντά στο Τσερνόμπιλ προκάλεσαν νέο συναγερμό

Νέος συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο Τσερνόμπιλ, καθώς υπήρχαν αναφορές για πολλαπλές πυρκαγιές κοντά στον πυρηνικό σταθμό, σύμφωνα με το ουκρανικό κοινοβούλιο, όπως μεταδίδει το Sky News.

Το Κίεβο κατήγγειλε, νωρίτερα, ότι οι πυρκαγιές πιθανόν προκλήθηκαν από βομβαρδισμούς πυροβολικού ή εμπρησμούς και “καίγονται ανεξέλεγκτα” σε περιοχή που ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις, όπως μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο.

Η Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών της Ουκρανίας, τόνισε ότι αυτό “εγείρει ανησυχίες για πιθανή εξάπλωση της ραδιενέργειας”.

7 wildfires, likely caused by artillery shelling or arson, have broken out in the area surrounding the #Chornobyl NPP, @ua_parliament reports. The area is now controlled by the 🇷🇺 troops, so the fires are burning unchecked, raising worries that the radiation smoke could spread.

