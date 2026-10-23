Πιο κοντά Καθολική και Ορθόδοξη Εκκλησία – Σε επίτιμο διδάκτορα του πανεπιστημίου του Βατικανού αναγορεύτηκε ο Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας θεολογίας από το πανεπιστήμιο «San Tommaso d’ Aquino- Angelicum» της Αγίας Έδρας στη Ρώμη, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού που φέρνει πιο κοντά την Καθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Παρουσία του καρδιναλίου Πιέτρο Παρολίν, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας υπογράμμισε ότι ο καρποφόρος θεολογικός διάλογος συνεχίζεται με στόχο την ενότητα της πρώτης χιλιετίας, ενώ προανήγγειλε συνάντηση με τον πάπα Λέοντα και επισκέψεις σε Λορέτο και Ασσίζη.

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Διεθνή Νέα

Βαρθολομαίος
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναγορεύθηκε επίτιμος διδάκτορας θεολογίας από το πανεπιστήμιο «San Tommaso d’ Aquino- Angelicum» της Αγίας Έδρας στη Ρώμη.
  • Σε δηλώσεις του, τόνισε ότι ο θεολογικός διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών συνεχίζεται καρποφόρος, με προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που χωρίζουν τις δύο Εκκλησίες.
  • Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Βαρθολομαίος προανήγγειλε συνάντηση με τον πάπα Λέοντα, καθώς και επισκέψεις στο Λορέτο και την Ασσίζη.

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Πιο κοντά έρχονται η Καθολική με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε μια κίνηση με υψηλό συμβολισμό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναγορεύθηκε σε επίτιμος διδάκτορας στο πανεπιστήμιο του Βατικανού.

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Συγκεκριμένα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναγορεύθηκε σήμερα το πρωί επίτιμος διδάκτορας θεολογίας από το πανεπιστήμιο «San Tommaso d’ Aquino- Angelicum», το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Ρώμης και ανήκει στην Αγία Έδρα. Παρών στην τελετή, μαζί με πολλούς άλλους ανώτατους κληρικούς της Καθολικής Εκκλησίας, ήταν και ο πρωθυπουργός της Αγίας Έδρας, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν.

Σε δήλωσή του προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αμέσως μετά την λήξη της τελετής, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας υπογράμμισε: «Είμαι χαρούμενος και συγκινημένος που βρίσκομαι για μια ακόμη φορά στην Ρώμη, όπου εφοίτησα για τρία χρόνια στα νιάτα μου και έκανα το διδακτορικό μου. Ήταν η περίοδος κατά την οποία συνεδρίαζε η Δεύτερη Σύνοδος του Βατικανού, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, από εκκλησιαστικής πλευράς περίοδος. Είχαν το προνόμιο, ως υπότροφος του Οικουμενικού Πατριαρχείου να σπουδάσω στην ιταλική πρωτεύουσα. Έκτοτε, επανήλθα πολλές φορές, και με την ιδιότητα του Μητροπολίτου και του Πατριάρχου, αρχίζοντας τις πατριαρχικές επισκέψεις μου το 1995, όταν ήταν πάπας ο Ιώαννης Παύλος ο Β΄. Και με τον ίδιο και με τους διαδόχους του, τον Βενέδικτο και τον Φραγκίσκο και τώρα τον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄, έχουμε μια άριστη συνεργασία για το καλό τον Εκκλησιών μας. Ο θεολογικός, διμερής διάλογος μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών συνεχίζεται, καρποφόρος. Από ημετέρας ορθοδόξου πλευράς έχουμε τον Μητροπολίτη Πισιδίας Ιώβ, ως συμπρόεδρο, πρόκειται για έναν άριστο θεολόγο. Στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου συζητούνται τα επίμαχα θέματα, το Φιλιόκβε, το Πρωτείο, το Αλάθητο του ούτω καθεξής. Πρόκειται για όλα αυτά που μας χωρίζουν ακόμη και η προσπάθεια είναι να επανέλθουμε στην ενότητα της πρώτης χιλιετίας».

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Αναφορικά με την αναγόρευση σε επίτιμο διδάκτορα θεολογίας του πανεπιστημίου «San Tommaso d’ Aquino- Angelicum», ο Οικουμενικός Πατριάρχης σημείωσε:  «Όσον αφορά το επίτιμο ντοκτορά που έλαβα μόλις προ ολίγου από το πανεπιστήμιο των δομινικανών -το Angelicum- όπως αναφέρω κάθε φορά στις ανάλογες περιπτώσεις, η τιμή δεν είναι απλώς προς το ταπεινό μου πρόσωπο, είναι προς την Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως, την οποία έχω το προνόμιο να εκπροσωπώ, να εκφράζω την ταυτότητά της, τα πιστεύματά της. Με την ιδιότητα του Προκαθημένου της -ελέω Θεού- για τριάντα πέντε χρόνια, προσπαθώ να δώσω την καλύτερη μαρτυρία, αυτής της μαρτυρικής Εκκλησίας, η οποία έδωσε πάρα πολλά, όχι μόνον στην Ορθοδοξία, αλλά σε όλη την Χριστιανοσύνη και σε όλη την ανθρωπότητα. Αύριο το πρωί θα συναντηθώ με τον Αγιώτατο πάπα Λέοντα, φυσικά θα του ευχηθώ τα περαστικά, αλλά έχουμε να συζητήσουμε και άλλα, ενδιαφέροντα θέματα. Στην συνέχεια θα επισκεφθώ «το Σπίτι της Παναγίας», όπως το λένε, στο Λορέτο και θα πάω στην Ασσίζη, όπου οργανώνονται οι εορτασμοί για τα οκτακόσια χρόνια του θανάτου του Αγίου Φραγκίσκου και για τα σαράντα χρόνια από την ίδρυση της πολύ γνωστής οργάνωσης Sant’ Egidio».

 

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