Πέθανε ο 76χρονος Ο. Τζ. Σίμπσον, πρώην σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου και ηθοποιός, ο οποίος αθωώθηκε στη «δίκη του αιώνα», όπως ανέφερε η οικογένειά του. Το τελευταίο διάστημα νοσούμε από καρκίνο του προστάτη και η υγεία του χειροτέρεψε το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο Σίμπσον είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία της γυναίκας του και αθωώθηκε στο πολύκροτο δικαστήριο που έγινε, ενώ σχεδόν είχε… ομολογήσει το έγκλημα.

Το όνομα του Σίμπσον συνδυάστηκε με τη “δίκη του αιώνα”, όπως είχε χαρακτηριστεί, καθώς ο πρώην παίκτης δικάστηκε και αθωώθηκε για τη διπλή δολοφονία της πρώην συζύγου του, Νικόλ Μπράουν Σίμπσον και του εραστή της Ρόναλντ Γκόλντμαν.

Το ζευγάρι μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο Λος Άντζελες τη νύχτα της 12ης Ιουνίου 1994.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.

He was surrounded by his children and grandchildren.

During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.

-The Simpson Family

— O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024