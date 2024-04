Τα 13 sequels ταινιών που ετοιμάζει το Netflix – Από τον «Μπάτσο του Μπέβερλι Χιλς» μέχρι το «Red Notice»

Το Netflix ετοιμάζει sequels για μερικές από τις μεγαλύτερες ταινίες του.

Στην δημοφιλή streaming πλατφόρμα προβάλλονται ήδη δύο sequels πρωτότυπων ταινιών του Netflix. Πρόκειται για το «Code 8: Part II» και το «Through My Window 3: Looking at You», που κυκλοφόρησαν στα τέλη του Φεβρουαρίου. Μια άλλη συνέχεια που είναι προ των πυλών στο Netflix είναι το «Rebel Moon Part 2: The Scargiver», το οποίο θα γίνει διαθέσιμο στις 19 Απριλίου 2024.

Παρακάτω, θα δείτε όλες τις πρωτότυπες ταινίες του Netflix που αναμένεται να αποκτήσουν sequel τους επόμενους μήνες.

Οι 13 ταινίες του Netflix που θα αποκτήσουν sequel:

Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς

Bank of Dave

Fear Street

Στα Μαχαίρια

Red Notice

The Gray Man

Η Παλιά Φρουρά

Το Τέρας της Θάλασσας

Ferry

Maybe Baby

The Platform

Lost Bullet

Troll

Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς: Άξελ Φόλι – Κυκλοφορεί στις 3 Ιουλίου 2024

Ένα κινηματογραφικό sequel με μεγάλο αστερίσκο είναι η νέα τέταρτη ταινία του franchise «Ο Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς», η οποία αρχικά κυκλοφόρησε στις αίθουσες μέσω της Paramount. Παρόλα αυτά, η τελευταία ταινία, στην οποία επιστρέφει ο Eddie Murphy, θα προβληθεί αποκλειστικά στο Netflix.

«Ο ντετέκτιβ Άξελ Φόλι (Έντι Μέρφι) αναλαμβάνει ξανά καθήκον στο Μπέβερλι Χιλς. Μετά την απειλή της ζωής της κόρης του, εκείνη (Τέιλουρ Πέιτζ) και ο Φόλι ενώνουν τις δυνάμεις τους με έναν νέο συνεργάτη (Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ ), καθώς και με τους παλιούς φίλους Μπίλι Ρόουζγουντ (Τζατζ Ράινχολντ) και Τζον Τάγκαρτ (Τζον Άστον), και κάνουν τα πάντα για να αποκαλύψουν μια συνωμοσία» αναφέρει η σύνοψη του Netflix.

Bank of Dave: The Sequel – Στο Netflix το 2025

Μια άλλη ταινία με αστερίσκο είναι η συνέχεια της ταινίας Bank of Dave. Το Netflix είχε άδεια για την πρώτη ταινία μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έκτοτε έχει αδειοδοτήσει τον τίτλο σε πολλές χώρες. Το Sequel αναμένεται αποκλειστικά στο Netflix σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η συνέχεια έχει επίσης προσθέσει πολλά νέα μέλη του καστ: Amit Shah, Rob Delaney, Leila Farzad, Chrissy Metz και Dan Fogler. Θα πρωταγωνιστήσουν μαζί με τον Rory Kinnear και την Jo Hartley, που επιστρέφουν.

Fear Street: Prom Queen

Το «Fear Street: Prom Queen» είναι αυτόνομη ταινία τρόμου αλλά ακολουθεί τριλογία Fear Street που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2021.

«Καλώς ήρθατε πίσω στο Shadyside. Σε αυτό το επόμενο μέρος της αιματοβαμμένης σειράς Fear Street, η περίοδος του χορού αποφοίτησης στο Shadyside High είναι σε εξέλιξη και η λυκοπαρέα των It Girls του σχολείου είναι απασχολημένη με τις συνήθεις γλυκές και μοχθηρές εκστρατείες της για το στέμμα. Αλλά όταν μια τολμηρή αουτσάιντερ προτείνεται απροσδόκητα και τα άλλα κορίτσια αρχίζουν να εξαφανίζονται μυστηριωδώς, η τάξη του ’88 βρίσκεται ξαφνικά μπροστά σε μια κολασμένη βραδιά χορού» αναφέρει η σύνοψη του Netflix για την νέα ταινία.

Η παραγωγή της ταινίας αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2024, ενώ το Post-production θα συνεχιστεί μέχρι τον Οκτώβριο. Το Netflix δεν έχει ανακοινώσει πότε θα κυκλοφορήσει το «Fear Street: Prom Queen», αλλά ίσως στοχεύει να γίνει αυτό κοντά στο Halloween 2024.

Στα Μαχαίρια 3

Το Στα Μαχαίρια 2 (Glass Onion: A Knives Out Mystery) ήταν η πρώτη από τις δύο συνέχειες που είχε ανακοινώσει το Netflix μετά την επιτυχημένη πορεία της πρώτης ταινίας από τη Lionsgate. Η ταινία κυκλοφόρησε στα τέλη του 2022, και γνώρισε τεράστια επιτυχία για το Netflix. Η τρίτη συνέχεια αναμένεται το 2025.

Πέρα από το γεγονός ότι ο Rian Johnson θα είναι στην σκηνοθεσία και ότι ο Daniel Craig θα πρωταγωνιστήσει και στην 3η ταινία, πολύ λίγα είναι για το «Στα Μαχαίρια 3».

Red Notice 2 και 3

Το Red Notice δεν άρεσε σε όλους, αλλά μέχρι σήμερα συνεχίζει να είναι η πιο επιτυχημένη και πιο δημοφιλής ταινία του Netflix όλων των εποχών. Με πρωταγωνιστές τους Ryan Reynolds, Gal Gadot και Dwayne Johnson, η 2η και η 3η ταινία Red Notice φέρεται αρχικά να είχαν προγραμματιστεί να γυριστούν back to back το 2023, αλλά αυτό δεν έγινε ποτέ.

Από τότε, το Netflix δεν έχει κάνει γνωστό τι θα γίνει με τις ταινίες, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις του γίγαντα του streaming.

The Gray Man 2

Μετά την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας The Gray Man το 2022, στην οποία πρωταγωνιστούσαν οι Ryan Gosling και Chris Evans, το Netflix ανακοίνωσε γρήγορα ότι ετοιμάζει ένας sequel, με τους Joe και Anthony Russo να επιστρέφουν για τη σκηνοθεσία, καθώς και ένα spin-off.

Οι τελευταίες πληροφορίες για αυτή την ταινία ήταν ότι είχε τεθεί αθόρυβα στο περιθώριο, με τα αδέλφια Russo να επικεντρώνονται σε άλλα projects.

Η Παλιά Φρουρά 2

Tο πολυαναμενόμενο sequel της ταινίας «Η Παλιά Φρουρά» με την Charlize Theron, ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του τον Σεπτέμβριο του 2022. Από τότε δεν υπάρχει ενημέρωση για το πότε θα κυκλοφορήσει η ταινία στο Netflix. «Η Παλιά Φρουρά 2» έχασε το παράθυρο κυκλοφορίας του 2023 και δεν συμπεριλήφθηκε στην ανακοίνωση της λίστας ταινιών του 2024.

Η Victoria Mahoney ανέλαβε τη σκηνοθεσία του sequel, και πρόσθεσε στο καστ τους Henry Golding και Uma Thurman.

Το Τέρας της Θάλασσας 2

Μία από tiw ταινίες κινουμένων σχεδίων, που θα αποκτήσουν sequel στο Netflix είναι «Το Τέρας της Θάλασσας» του Chris Williams. Το sequel ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 2023 με τον Williams θα επιστρέψει στην σκηνοθεσία.

Ferry 2 – Κυκλοφορεί το 2024

Προερχόμενη από την Ολλανδία και το Βέλγιο, η πρώτη ταινία Ferry ήταν συνέχεια της πρωτότυπης σειράς Undercover του Netflix. Το Ferry 2 θα επιστρέψει εντός του 2024.

«Αφού έχασε τα πάντα, ο Φέρι αποσύρθηκε για να ζήσει απαρατήρητος, πολύ μακριά από τη Μπραμπάντ. Με την πρώτη ματιά φαίνεται να τα πηγαίνει καλά, περιτριγυρισμένος από επιφανειακές επαφές. Όμως κατά βάθος, η εσωτερική του φωνή τον στοιχειώνει, εμποδίζοντας την αληθινή ευτυχία. Το παρελθόν του Φέρι είναι γεμάτο με βία, ψέματα και προδοσία. Παλεύει με τη συνείδησή του ενώ προσπαθεί να κρατήσει χαμηλό προφίλ. Γιατί θα έβγαινε ο σκληρός αλλά γοητευτικός βαρόνος των ναρκωτικών από τη σύνταξη για ένα τελευταίο κόλπο..;» αναφέρει η σύνοψη του Netflix.

Maybe Baby 2 – Κυκλοφορεί το 2024

Η πρώτη δανέζικη κωμική ταινία «Maybe Baby» κυκλοφόρησε παγκοσμίως μέσω του Netflix το 2023. Στο sequel της ταινίας, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην εκδήλωση του Netflix, Nordic Next on Netflix, συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Mille Dinesen, Katinka Lærke Petersen, Lars Ranthe και Kasper Dalsgaard. Την σκηνοθεσία υπογράφει η Barbara Topsøe-Rothenborg.

The Platform 2 – Κυκλοφορεί το 2024

Αυτή τη στιγμή είναι το τέταρτο πιο δημοφιλές πρωτότυπο του Netflix όλων των εποχών, η Πλατφόρμα είναι το μυστηριώδες ισπανικό θρίλερ επιστημονικής φαντασίας που θα επιστρέψει για την πολυαναμενόμενη συνέχειά του το 2024.

Το «The Platform» είναι αυτήν την στιγμή η τέταρτη δημοφιλέστερη πρωτότυπη ταινία του Netflix όλων των εποχών. H πολυαναμενόμενη συνέχειά του μυστηριώδους ισπανικού θρίλερ επιστημονικής φαντασίας θα επιστρέψει το 2024.

Το sequel θα σκηνοθετήσει ο Galder Gaztelu-Urrutia μαζί με τη Milena Smit, ενώ έχει επιβεβαιωθεί ότι θα πρωταγωνιστήσει ο Hovik Keuchkerian.

Lost Bullet 3

Το γαλλικό franchise δράσης Lost Bullet κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2020, ενώ η 2η ταινία κυκλοφόρησε δύο χρόνια αργότερα, το 2022. Ο Guillaume Pierret σκηνοθέτησε και τις δύο, και έχουν να κάνουν με γρήγορα αυτοκίνητα, όπλα και έγκλημα.

Troll 2

Αν μία ταινία κάνει επιτυχία στο Netflix, τότε είναι πιθανό να αποκτήσει συνέχεια. Αυτό είναι εμφανές με το Troll του Roar Uthaug, το οποίο έγινε η μεγαλύτερη διεθνής ταινία του Netflix όλων των εποχών.

Η έναρξη της παραγωγής του sequel του Troll αναμένεται κάποια στιγμή μέσα στο 2024.

πηγή: FOXreport.gr

