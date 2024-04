«Anthracite: Secrets of the Sect»: Όλες οι λεπτομέρειες για τη νέα σειρά θρίλερ του Netflix

Η επερχόμενη σειρά του Netflix «Anthracite: Secrets of the Sect» θα κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 10 Απριλίου.

Η σειρά σκαλίζει μια παλιά υπόθεση, όταν ένας δημοσιογράφος εξαφανίζεται και αυτό οδηγεί την κόρη του, μια διαδικτυακή ντετέκτιβ, να ερευνήσει το θέμα. Η αναζήτησή της αποκαλύπτει μια απομακρυσμένη ορεινή κοινότητα που ελέγχεται από μια μυστηριώδη αίρεση, η οποία καλύπτεται από μυστικότητα και συνδέεται με μια ιστορία ανεξήγητων θανάτων.

Καθώς οι θαυμαστές περιμένουν την πρεμιέρα, ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός για το καστ και τους χαρακτήρες του «Anthracite: Secrets of the Sect».

Η Camille Lou υποδύεται την Giovanna

Η Camille Lou, διάσημη Γαλλίδα τραγουδίστρια, αναλαμβάνει τον κεντρικό ρόλο της Giovanna στην σειρά. Είναι περισσότερο γνωστή για τους ρόλους της σε μιούζικαλ, όπως το «1789: Les Amants de la Bastille’ στο ρόλο της Olympe και ‘La Légende du roi Arthur’» στο ρόλο της Reine Guenièvre.

Είναι επίσης διάσημη για τηλεοπτικές σειρές όπως ‘Le Bazar de la Charité’, ‘J’ai menti’, ‘Christmas Flow’ και ‘Women at War’.

Η Noémie Schmidt υποδύεται την Ida

Η Noémie Schmidt, γνωστή από το “The Student and Mister Henri”, υποδύεται την Ida. Όταν ο δημοσιογράφος πατέρας της Ida εξαφανίζεται, εκείνη ξεκινά μια αναζήτηση που την οδηγεί σε μια μικρή ορεινή πόλη. Εκεί, εμπλέκεται στις σκοτεινές δραστηριότητες μιας μυστηριώδους σέκτας που είναι γνωστή για την πραγματοποίηση τελετουργιών στην περιοχή.

Το αξιόλογο έργο της Noémie περιλαμβάνει τα “For This Is My Body”, “Radin!”, “Daddy’s Little Girl” και “Le premier été”.

Ο Nicolas Godart ως Romeo

Ο Nicolas Godart, γνωστός από το “Les Rascals”, αναλαμβάνει το ρόλο του Romeo. Ο Nicolas είναι γνωστός για το ‘Iris and the Men’ και το ‘Paris, 13th District’.

Ο Jean-Marc Barr στον ρόλο του Solal Heilman

Ο Jean-Marc Barr, Γαλλοαμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, υποδύεται τον Solal Heilman, δημοσιογράφο και πατέρα της Ida.

Ο Solal εξαφανίζεται ενώ ερευνά μια υπόθεση. Όταν η κόρη του εμβαθύνει στην έρευνα, ανακαλύπτει μια μυστηριώδη αίρεση γνωστή για τις τελετουργικές πρακτικές της.

Είναι γνωστός από ταινίες όπως “Βασιλιάς Δαυίδ”, “Ο Πρίγκιπας Βάτραχος”, “Ευρώπη”, “Η πανούκλα”, “Ο αγαπημένος γιος”, “Βαδίζοντας στο σκοτάδι” και “Σπάζοντας τα κύματα”.

Ο Hatik ως Jaro Gatsi

Ο Hatik, Γάλλος ράπερ, τραγουδιστής και ηθοποιός, υποδύεται τον Jaro Gatsi. Ο Jaro βοηθά την Ida να ερευνήσει την υπόθεση στα βουνά, αλλά οι προσπάθειές τους οδηγούν στο στόχαστρο μιας μυστηριώδους σέκτας που είναι γνωστή για την πραγματοποίηση τελετών σε κοντινή απόσταση.

Ο Hatik εμφανίστηκε στη σειρά “Validé”, σε σκηνοθεσία Franck Gastambide για το Canal+ το 2020.

Ο Kad Merad ως Claude

Ο Kad Merad, Γαλλοαλγερινός σκηνοθέτης και ηθοποιός, υποδύεται τον Claude. Στην καριέρα του, ο Kad τιμήθηκε με το διάσημο βραβείο Σεζάρ Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του στο “Je vais bien, ne t’en fais pas!”.

Ο Kad είναι περισσότερο γνωστός για τις ταινίες ‘Tribunal’, ‘La Cavale des fous’, ‘Rock’n Roll Circus’, ‘Dialogue au sommet’, ‘Les trente dernières minutes’, ‘Essaye-moi’ και ‘Oussekine’.

Ο Stefano Cassetti υποδύεται τον Caleb

Ο Stefano Cassetti, Ιταλός ηθοποιός του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, υποδύεται τον Caleb στο “Anthracite” του Netflix: Μυστικά της Σέχτας”.

Είναι γνωστός για τα φιλμ “One Trillion Dollars”, “Jailbird”, “Into the Night”, “The Summer House”, “Angel Face” και “Black Spot”.

Συχνά αναλαμβάνει ρόλους “κακού” σε ταινίες και σειρές. Η ικανότητά του να ενσαρκώνει πολύπλοκους και συχνά κακούς χαρακτήρες έχει εδραιώσει την ιδιότητά του ως περιζήτητο ταλέντο στη βιομηχανία.

Ο Raphaël Ferret ως Erwan Le Floch

Ο Raphaël Ferret, ένας διάσημος Γάλλος ηθοποιός, αναλαμβάνει το ρόλο του Erwan Le Floch. Ο Raphaël είναι περισσότερο γνωστός για ταινίες όπως ‘Presumed Guilty’, ‘L’Hermine’, ‘The Girl from Brest’, ‘The Little Female’ και ‘Chronicles of a Playground’.

Οι διάσημες τηλεοπτικές σειρές του περιλαμβάνουν τις σειρές “Candice Renoir”, “Crime in Biot”, “The Daval Mystery” και “Aim for the Heart”.

Η Marianne Basler ως Valérie

Η Marianne Basler, μια δημοφιλής Γαλλίδα ηθοποιός, ενσαρκώνει τον χαρακτήρα της Valérie στην επερχόμενη σειρά του Netflix.

Η Marianne είχε μια παραγωγική καριέρα, καθώς έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από ογδόντα ταινίες από το 1980. Η φιλμογραφία της αναδεικνύει την ευελιξία και το ταλέντο της, με ρόλους που κυμαίνονται από δραματικούς έως κωμικούς.

Είναι περισσότερο γνωστή από τις ταινίες “Το μυστήριο της Αλεξίνας”, “Η σκληρή αγκαλιά”, “A Soldier’s Tale”, “Eline Vere”, “Marquise”, “The Magic Box” και “Welcome to Switzerland”.

Πώς να παρακολουθήσετε το Anthracite: Secrets of the Sect;

Το ‘Anthracite: Secrets of the Sect’ θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix την Τετάρτη 10 Απριλίου.

