Netflix: Η σειρά που με μια σκηνή έχει τρελάνει τους Βρετανούς – Πώς ντροπιάστηκε ο πρίγκιπας Άντριου

Οι θαυμαστές του Netflix έχουν ξετρελαθεί με ένα νέο δράμα το οποίο έχουν χαρακτηρίσει “απολύτως λαμπρό”. Το Scoop κυκλοφόρησε σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξιστορώντας την περιβόητη συνέντευξη της Emily Maitlis με τον πρίγκιπα Άντριου. Η συγκεκριμένη συνέντευξη ήταν αυτή που ανάγκασε την βασιλική οικογένεια να ανακοινώσει ότι ο δούκας θα αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα, λίγες μόλις ημέρες μετά την προβολή της, το 2019.

Στο βρετανικό καστ πρωταγωνιστών περιλαμβάνονται η Gillian Anderson και η Billie Piper ως η δημοσιογράφος Emily Maitlis του Newsnight και ο Sam McAlister, ο τηλεοπτικός παραγωγός του BBC που εξασφάλισε τη συνέντευξη.

Τον Πρίγκιπα Άντριου υποδύεται ο Rufus Sewell, γνωστός για την ερμηνεία του ως κόμης Adhemar of Anjou στην επιτυχία του 2001 A Knight’s Tale. Σε σκηνοθεσία του Philip Martin, η ταινία του Netflix αποτελεί διασκευή του βιβλίου Scoops, του τότε συντάκτη του Newsnight Sam McAlister που κυκλοφόρησε το 2022: «Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews.»

Οι Βρετανοί έσπευσαν να εκθειάσουν την ταινία στο X, σήμερα το πρωί, επαινώντας την εξαιρετική υποκριτική των ηθοποιών και την παρουσίαση ισχυρών γυναικών, αλλά και εξεπλάγησαν από μια εμφάνιση-σοκ.

Πολλοί συγκινήθηκαν από την ισχυρή αφήγηση των σκηνοθετών, η οποία επικεντρώθηκε στη σχέση του πρίγκιπα Άντριου με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Επστάιν, εκτός από τις εναντίον του καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις.

Και οι πιστοί οπαδοί του EastEnders μπορεί να εκπλαγούν βλέποντας τον Christopher Fairbank, ο οποίος υποδύεται τον Eddie Knight, να πρωταγωνιστεί για λίγο στην ταινία – ως ιδιοκτήτης σκύλου που συνομιλεί με τη Maitlis σε μια σκηνή. Κάποιος έγραψε “Πέρασα το πρωί μου παρακολουθώντας το Scoop στο Netflix, βασισμένο στο βιβλίο του @SamMcAlister1 που καταγράφει πώς υλοποιήθηκε εκείνη η περιβόητη συνέντευξη με τον πρίγκιπα Άντριου – είναι απολύτως λαμπρό και μια πραγματικά ενδιαφέρουσα παρακολούθηση. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!

Ένας άλλος καθηλωμένος χρήστης του X πρόσθεσε: “Μόλις παρακολούθησα το #Scoop και μαγεύτηκα – κόλλησα στη θέση μου. Αλλά Χριστέ μου – χρειαζόταν πραγματικά να τον δούμε γυμνό;!!!”.

Οι περισσότεροι θεατές εντυπωσιάστηκαν από το καστ των αστέρων: “Λοιπόν, ο Scoop είναι απολύτως λαμπρός. Φανταστική υποκριτική από όλους”. “Πολύ ικανοποιητικό να βλέπουμε πώς ο Άντριου κατατροπώθηκε από μερικές φανταστικές γυναίκες. Ελπίζω κάποιος να ρωτήσει το παλάτι αν το έχει παρακολουθήσει’. Οι χρήστες στο X εκθειάζουν φυσικά την “Gillian Anderson και την Billie Piper”, οι οποίες θεωρείται ότι έκλεψαν την παράσταση. Κάποιος άλλος πρόσθεσε: “Εξαιρετική δουλειά από όλους στο #Scoop, αυτή η συνέντευξη εξακολουθεί να είναι συγκλονιστική”.

Άλλοι όμως έμειναν άναυδοι που το Netflix επιλέχθηκε για να μεταδώσει την ιστορία: “Φαίνεται περίεργο που το #Scoop που αφορά ένα επίτευγμα του BBC προβάλλεται στο Netflix και όχι στο BBC. “Θα περίμενε κανείς ότι το BBC θα ήθελε να καυχηθεί για κάτι που έκανε καλά για μια φορά”.

Ο Rufus Sewell ανοίχτηκε ενώ εμφανιζόταν στην εκπομπή Good Morning Britain, όπου περιέγραψε λεπτομερώς ότι “παρακολουθούσε εμμονικά τη συνέντευξη στο Newsnight για ώρες”, για να μπει στον ρόλο. “Ένιωσα ότι θα μπορούσα να το υποστηρίξω και μετά, όταν πήρα το ρόλο, έλεγα “Θεέ μου τι έκανα; Δεν είμαι φυσικός μίμος. Παρακολουθούσα εμμονικά τη συνέντευξη. Την παρακολουθούσα εκείνη την εποχή όπως όλοι οι άλλοι, ήμουν κατά κάποιο τρόπο καθηλωμένος για διάφορους λόγους. Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, είχα τις δικές μου κρίσεις”.