Το κόκκινο χαλί της μεγαλύτερης κινηματογραφικής βραδιάς του Χόλιγουντ θα στρωθεί μία εβδομάδα νωρίτερα το 2025. Συγκεκριμένα, η 97η απονομή των βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 2 Μαρτίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι η φετινή τελετή η οποία είχε ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον λόγω των Γιώργου Λάνθιμου και Αλεξάντερ Πέιν έγινε στις 10 Μαρτίου. Την παρακολούθησαν περίπου 19,5 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός αυξημένος κατά 4% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ενώ είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά, που παρουσιάζει αύξηση τηλεθέασης.

Σύμφωνα με το Variety, η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Dolby Theatre του Λος ‘Αντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά για μία ακόμη φορά από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

