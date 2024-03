Όσκαρ 2024: Θρίαμβος για το “Poor Things” του Γιώργου Λάνθιμου με 4 Χρυσά Αγαλματίδια – Πρωτιά με 7 βραβεία για το “Οπενχάιμερ”

H μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου, η 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2024, της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, ολοκληρώθηκε με την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου να αποσπά 4 Χρυσά Αγαλματίδια και το κινηματογραφικό “τέκνο” του Κρίστοφερ Νόλαν να κερδίζει συνολικά 7 βραβεία, μεταξύ των οποίων και αυτό της Καλύτερης Ταινίας.

Δείτε αναλυτικά τους νικητές σε κάθε κατηγορία:

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

Η ταινία “Οπενχάιμερ” του Κρίστοφερ Νόλαν απέσπασε το Όσκαρ “Καλύτερης Ταινίας”. Συνολικά, η ταινία που ήταν φαβορί στην κατηγορία, συγκέντρωσε επτά Χρυσά Αγαλματίδια.

Το βραβείο που έριξε την αυλαία στην φαντασμαγορική 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ, απένειμε ο σπουδαίος ηθοποιός Αλ Πατσίνο.

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Στον Κρίστοφερ Νόλαν απονεμήθηκε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας για την ταινία “Οπενχάιμερ”.

Yποψήφιοι σε αυτή την κατηγορία ήταν οι Ζιστίν Τριέ, για την “Ανατομία μιας Πτώσης”, Μάρτιν Σκορσέζε για την ταινία “Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού”, Γιώργος Λάνθιμος για την ταινία “Poor Things” και Τζόναθαν Γκλέιζερ για την “Ζώνη Ενδιαφέροντος”.

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στον Cillian Murphy απονεμήθηκε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην Οπενχάιμερ «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν ταινία στην 96η Τελετή Απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2024 της Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Ο Cillian Murphy ήταν πρώτη φορά στην καριέρα υποψήφιος για Όσκαρ και μόλις κέρδισε το Χρυσό Αγαλματίδιο αποφάσισε να το αφιερωώσει σε όσους παλεύουν για την ειρήνη.

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της ως Μπέλλα Μπάξτερ στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, “Poor Things” απονεμήθηκε στην Έμα Στόουν.

Εμφανώς συγκινημένη στην ευχαριστήρια ομιλία η ηθοποιός ανέφερε πως μοιράζεται το βραβείο της με τις συνυποψήφιές της και τόνισε την σημασία της ομαδικής δουλειάς η οποία αποτελεί και την ουσία του σινεμά. Αναφερόμενη στον Γιώργο Λάνθιμο είπε πως τον ευχαριστεί για αυτό το “δώρο ζωής” που της έκανε προσφέροντάς την τον ρόλο της Μπέλλα Μπάξτερ.

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ έλαβε το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Οπενχάιμερ», στον ρόλο του γραφειοκράτη που μετατρέπεται σε νέμεση του κεντρικού ήρωα.

Η παρουσία του στο πορτρέτο του πατέρα της ατομικής βόμβας το οποίο φιλοτέχνησε ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι καθοριστική για την ταπείνωση του επιστήμονα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επέτρεψε στον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιοτ να επικρατήσει των άλλων διεκδικητών του βραβείου, των Ράιαν Γκόσλινγκ (“Μπάρμπι”), Ρόμπερτ ντε Νίρο (“Οι δολοφόνοι του ανθισμένου φεγγαριού”), Μαρκ Ράφαλο (“Poor things”) και Στέρλινγκ Κ. Μπράουν (“American Fiction”).

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Η Ντέι’Βάιν Τζόι Ράντολφ έλαβε το βραβείο δεύτερου γυναικείου ρόλου για την ενσάρκωση της πενθούσας μαγείρισσας στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» (“The Holdovers”, σε σκηνοθεσία Αλεξάντερ Πέιν).

Η ερμηνεία της 37χρονης αφροαμερικανίδας ηθοποιού στον ρόλο της Μέρι Λαμ της χάρισε την επικράτηση έναντι βαρύτερων ονομάτων: το βραβείο διεκδικούσαν επίσης η Τζόντι Φόστερ (“Nyad”), η Αμέρικα Φερέρα (“Μπάρμπι”), η Έμιλι Μπλαντ (“Οπενχάιμερ”), και η Ντανιέλ Μπρουκς (“The Color Purple”).

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

Το βρετανικό φιλμ “Η Ζώνη του Ενδιαφέροντος” (The Zone of Interest, σκηνοθεσία Τζόναθαν Γκλέιζερ) έλαβε Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας: πρόκειται για το σουρεαλιστικό χρονικό της ανέμελης ζωής μιας οικογένειας ναζί σε βίλα πλάι στο στρατόπεδο συγκέντρωσης-εξόντωσης Άουσβιτς.

Η ταινία θίγει τη φρίκη του Ολοκαυτώματος, που βρίσκεται στην άλλη πλευρά του φράκτη του οικογενειακού κήπου, αλλά ποτέ δεν εμφανίζεται. Αυτή η αφήγηση της κοινοτοπίας του κακού επικράτησε των άλλων ταινιών που διαγωνίζονταν, των «Io Capitano» (Ιταλία), «Perfect Days» (Ιαπωνία), «Στο γραφείο των καθηγητών» (Γερμανία) και «Society of the Snow» (Ισπανία).

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Η γαλλική ταινία “Ανατομία μιας πτώσης” κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, για το δικαστικό δράμα με σκηνικό ακροαματική διαδικασία όπου συγγραφέας βρίσκεται κατηγορούμενη για τη δολοφονία του συζύγου της.

Η Ζιστίν Τριέ, που σκηνοθέτησε την ταινία, μοιράζεται το βραβείο με τον σύντροφό της Αρτίρ Αραρί, με τον οποίο συνυπέγραψαν το σενάριο—που δημιούργησαν εν μέσω της πανδημίας. Το φιλμ, που έλαβε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, ανατέμνει την διάλυση ενός γάμου κι αφήνει πάντα να πλανώνται αμφιβολίες για την αλήθεια.

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Το Όσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίουπήγε στο «American Fiction». Στην συγκεκριμένη κατηγορία ήταν υποψήφιο και το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Όσκαρ Σκηνογραφίας απονεμήθηκε στην ταινία “Poor Things”.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΟΝΤΑΖ

Το Όσκαρ Καλύτερου Μοντάζ απονεμήθηκε στην Τζένιφερ Λέιμ για το “Οπενχάιμερ”.

ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΗΧΟΥ

Το βραβείο καλύτερου ήχου ήταν το δεύτερο Όσκαρ για την ταινία “Ζώνη Ενδιαφέροντος”. Η αλήθεια είναι ότι ο ήχος αυτής της ταινίας είναι η απόδειξη ότι η ακαδημία επέλεξε πιο καλλιτεχνικές επιλογές αντί των μπλοκμπαστερ. «Ευχαριστούμε την ακαδημία που «άκουσαν» την ταινία», θα πουν οι δημιουργοί. Να θυμίσουμε ότι είναι και αυτό μια νίκη της Μεγάλης Βρετανίας.

ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΕ

Στο “Godzilla Minus One” το Όσκαρ Οπτικών Εφέ. Το παρουσίασαν οι πρωταγωνιστές της αγαπημένης κωμωδίας των 80s “Οι Δίδυμοι”.

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας απονεμήθηκε στην ταινία “Οπενχάιμερ”.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ/ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Το Όσκαρ για το Καλύτερο Μακιγιάζ/ Κομμώσεις απονεμήθηκε στην ταινία “Poor Things”.

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Το Όσκαρ για τα Καλύτερα Κουστούμια απονεμήθηκε στην ταινία “Poor Things”.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ/SOUNDTRACK

To Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής απονεμήθηκε στην ταινία “Οpenheimer“.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Το Όσκαρ Καλύτερο Τραγουδιού απονεμήθηκε στο What Was I Made For για τη ταινία Barbie.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Το βραβείο για το καλύτερο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους απονεμήθηκε στο “The Last repair Shop”. Η ταινία είναι μια συγκινητική επιστολή αγάπης για ένα κατάστημα που διορθώνει δωρεάν μουσικά όργανα για μαθητές. Το ντοκιμαντέρ έχει αναρτήσει δωρεάν η Los Angeles Times για να τη δει το κοινό. Φυσικά ο σκηνοθέτης τους ευχαρίστησε για αυτή τους την πράξη.

“Είκοσι μέρες στη Μαριούπολη”, το μεγάλο φαβορί για το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους είναι και αυτό που το κέρδισε. «Θα αντάλλαζα αυτό το Όσκαρ, με το να μην είχε γίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία» είπε μεταξύ άλλων ο σκηνοθέτης Mstyslav Chernov. Το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους κατά παράδοση πηγαίνει σε ταινία πολιτικού ενδιαφέροντος ή με πολιτικές προεκτάσεις.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

“War is Over”. Αυτή είναι η ταινία μικρού μήκους κινουμένων σχεδίων που κέρδισε το Όσκαρ. Είναι η ιστορία ενός ταχυδρομικού περιστεριού που μεταφέρει μηνύματα ανάμεσα σε δύο στρατιώτες από αντίπαλα στρατεύματα.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το φιλμ “Το αγόρι και ο ερωδιός”, το πιο πρόσφατο έργο του ιάπωνα μετρ του μάνγκα Χαγιάο Μιγιαζάκι, κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερης ταινίας ανιμέισον.

Η ταινία φαντασίας, πιθανόν η τελευταία του 83χρονου δημιουργού, έκανε την έκπληξη, επικρατώντας του φαβορί, που ήταν η ταινία “Spider-Man: Across the Spider-Verse”. Οι άλλες τρεις ταινίες που διεκδικούσαν το αγαλματίδιο ήταν οι “Nimona”, “Στο στοιχείο τους” («Elemental», στούντιο Pixar) και “Robot dreams”.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους απονεμήθηκε στο “The Wonderful Story of Henry Sugar”.