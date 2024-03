Όσκαρ 2024: Ξεκίνησε δυναμικά το Poor Things – Σαρώνει με τρία Χρυσά Αγαλματίδια η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου

Τρία Όσκαρ, το ένα πίσω από το άλλο, έχει κερδίσει μέχρι τώρα η ταινία “Poor Things” του Γιώργου Λάνθιμου στην 96η των βραβείων Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Το πρώτο Χρυσό Αγαλματίδιο που απονεμήθηκε για την ταινία ήταν εκείνο για το Καλύτερο Μακιγιάζ/ Κομμώσεις.

The Academy Award for Best Hair & Makeup goes to… ‘Poor Things’! #Oscars pic.twitter.com/JmxLsn7YBq

Το δεύτερο ήταν το Όσκαρ Καλύτερης Σκηνογραφίας.

Congratulations to the talented production design team behind ‘Poor Things’! #Oscars pic.twitter.com/3cGz0bm6zi

Το τρίτο ήταν το Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιών.

That Oscar looks good on you! Congratulations to ‘Poor Things’ for winning the Oscar for Best Costume Design! #Oscars pic.twitter.com/LSxMftF0Xm

— The Academy (@TheAcademy) March 11, 2024