Όσκαρ 2024: Χαμογελαστοί και ευδιάθετοι στο Κόκκινο Χαλί Γιώργος Λάνθιμος και Έμα Στόουν – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ξεκίνησε η 96η τελετή των βραβείων Όσκαρ με την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών να είναι έτοιμη να τιμήσει τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς που πέρασε.

Η λαμπερή τελετή λαμβάνει χώρα για άλλη μια φορά στο Dolby Theatre στο Holywood, με τον Jimmy Kimmel να αναλαμβάνει για τέταρτη φορά την παρουσίαση, έπειτα από την 89η τελετή το 2017, την 90η τελετή το 2018, και την 95η τελετή το 2023

Νωρίτερα, χαμογελαστοί και ευδιάθετοι έφτασαν στο κόκκινο χαλί ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν με το Poor Things να είναι υποψήφιο για 11 Όσκαρ.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης φοράει ένα μαύρο κοστούμι και η Έμα Στόουν επέλεξε μία εντυπωσιακή τουαλέτα στο χρώμα της μέντας.

Emma Stone on the red carpet. #Oscars #Oscars2024 pic.twitter.com/vzgopVtsjH

Υπενθυμίζεται πως η Έμα Στόουν είναι υποψήφια για Όσκαρ Πρώτου Γυναικείου Ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία του Γιώργου Λάνθιμου όπου ενσάρκωσε την ανατρεπτική ηρωίδα Μπέλλα Μπάξτερ.

“Poor Things” director Yorgos Lanthimos poses for photos on the #Oscars red carpet. https://t.co/qqUIp7pzs0 pic.twitter.com/VHlxsGsxli

— Variety (@Variety) March 10, 2024