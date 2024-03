Όσκαρ 2024: Ώρα Ελλάδος, υποψηφιότητες and the winner is…

Σε μερικές ώρες αναμένεται η μεγάλη στιγμή της 96ης Τελετής Απονομής των Βραβείων Όσκαρ 2024, με την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών να είναι έτοιμη να τιμήσει τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς που πέρασαν.

Φυσικά, η λαμπερή τελετή θα λάβει χώρα για άλλη μια φορά στο Dolby Theatre στο Holywood, με τον Jimmy Kimmel να αναλαμβάνει για τέταρτη φορά την παρουσίαση, έπειτα από την 89η τελετή το 2017, την 90η τελετή το 2018, και την 95η τελετή το 2023.

Οι υποψηφιότητες των βραβείων έχουν αποκαλυφθεί από τον Ιανουάριο. Ένα από τα πρώτα φαβορί που αναδείχθηκε είναι φυσικά το Poor Things του δικού μας Γιώργου Λάνθιμου, το οποίο σάρωσε με 11 υποψηφιότητες, ανάμεσά τους για Καλύτερη Ταινία της χρονιάς, Σκηνοθεσίας, Διασκευασμένου Σεναρίου, Α’ Γυναικείου Ρόλου και Β’ Ανδρικού Ρόλου. Ψηλότερα όμως και ως μεγάλο φαβορί των Όσκαρ 2024 αναδείχθηκε το Oppenheimer του Κρίστοφερ Νόλαν με 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ, έχοντας ανάμεσά τους τα Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ Ανδρικού, Β’ Ανδρικού, Β’ Γυναικείου, Μουσικής και Σεναρίου.

Στην κούρσα των φαβορί είναι και το Killers of the Flower Moon του Martin Scorsese με 10 υποψηφιότητες, στο οποίο ο Robert De Niro είναι υποψήφιος για Β΄Ανδρικό Ρόλο, όχι όμως και ο Leonardo Di Caprio, ενώ η Lily Gladstone δίκαια είναι υποψήφια Α’ Ανδρικού ρόλου. Αμέσως μετά το “Barbie” της Greta Gerwig που έγραψε ιστορία στο box office με $1.44 δις δολάρια εισπράξεις απέσπασε 8 υποψηφιότητες, με τον Ryan Gosling να είναι υποψήφιος στην κατηγορία Β’ Ρόλου.

Πέρα όμως από τις συγκεκριμένες ταινίες που διεκδικούν τα περισσότερα βραβεία, παρακάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τη λίστα με όλες τις υποψηφιότητες, καθώς και άλλες σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε!

Πότε θα πραγματοποιηθούν τα Όσκαρ 2024 (ώρα Ελλάδος)

Η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2024 θα διεξαχθεί ξημερώματα Δευτέρας 11 Μαρτίου για την Ελλάδα και μάλιστα σε νέα ώρα σε σχέση με πέρυσι, στις 01:00.

Οι υποψηφιότητες των Όσκαρ 2024:

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Justine Triet (Anatomy of a Fall)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Yorgos Lanthimos (Poor Things)

Jonathan Glazer (Zone of Interest)

Α’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Doomingo (Rustin)

Paul Giamatti (Holdovers)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Α’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Huller (Anatomy of a Fall)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Poor Things)

Β’ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Killers of the Flower Moon)

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Poor Things)

Β’ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Emily Blunt (Oppenhmeimer)

Danielle Brooks (The Color Purple)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

De’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΙΝΙΑ

Io Capitano (Ιταλία)

Perfect Days (Ιαπωνία)

Society of the Snow (Ισπανία)

The Teachers Lounge (Γερμανία)

The Zone of Interest (Μ. Βρετανία)

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Ανατομία μιας Πτώσης (Anatomy of a Fall)

Τα Παιδιά του Χειμώνα (The Holdovers)

Maestro

May December

Περασμένες Ζωές (Past Lives)

ΔΙΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

American Fiction

Barbie

Openheimer

Poor Things

Ζώνη Ενδιαφέροντος (The Zone of Interest)

ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across The Spider-Verse

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΜΟΝΤΑΖ

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΗΧΟΥ

The Creator

Maestro

Mission Impossible Dead Reckoning Part 1

Oppenheimer

Zone of Interest

ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΕ

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxo Vol. 3

Mission Impossible Dead Reckoning

Napoleon

ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

El Conde

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ/ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ

Gols

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ

Barbie

Killers of the Flower Moon

Napoleon

Oppenheimer

Poor Things

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΟΥΣΙΚΗ/SOUNDTRACK

American Fiction (Laura Karpman)

Indiana Jones and the Dial of Destiny (John Williams)

Oppenheimer (Ludwig Göransson)

Killers of the Flower Moon (Robbie Robertson)

Poor Things (Jerskin Fendrix)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

The Fire Inside (Flamin’ Hot)

I’m Just Ken (Barbie)

It Never Went Away (American Symphony)

Wahzhazhe (A Song For My People) (Οι Δολοφόνοι του Ανθισμένου Φεγγαριού)

What Was I Made For (Barbie)

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Island in Between

Te Last Repair Shop

Nǎi Nai & Wài Pó

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Βobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill A Tiger

20 Days In Mariupol

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Our Uniform

Pachyderme

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

The After

Invincible

Knight of Fortune

Red, White and Blue

The Wonderful Story of Henry Sugar