Partygate: Έγινε πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ εν μέσω lockdown; – Επικρίσεις κατά του Μπόρις Τζόνσον

Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται άλλη μια φορά ο Μπόρις Τζόνσον, αφού έγινε γνωστό ότι περισσότεροι από 100 άνθρωποι είχαν προσκληθεί σε ένα πάρτι που οργανώθηκε στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ τον Μάιο του 2020, εν μέσω lockdown σε ένα σκάνδαλο που τα βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης αποκαλούν “partygate”.

Στο πάρτι αυτό, σύμφωνα με τα ΜΜΕ, συμμετείχαν ο 57χρονος Τζόνσον και η σύζυγός του Κάρι Σίμονς, όπως και περίπου 40 εργαζόμενοι στην Ντάουνινγκ Στριτ, έπειτα από πρόσκληση που έστειλε ο Μάρτιν Ρέινολντς, προσωπικός γραμματέας του Βρετανού πρωθυπουργού.

“Έπειτα από μια ιδιαίτερα πολυάσχολη περίοδο σκεφτήκαμε ότι θα ήταν ωραίο να εκμεταλλευθούμε στο έπακρο τον καλό καιρό και να πιούμε κοινωνικά αποστασιοποιημένα ποτά στον κήπο του νούμερου 10 σήμερα το βράδυ”, ανέφερε η πρόσκληση. “Παρακαλώ ελάτε από τις 18:00 και φέρτε τα ποτά σας!”, φέρεται να προσέθετε.

Ο Μπόρις Τζόνσον έγινε στόχος νέων επικρίσεων αλλά και αστυνομικής έρευνας, καθώς η αστυνομία της Βρετανίας επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι “βρίσκεται σε επαφή” με την κυβέρνηση για την υπόθεση αυτή, η οποία ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας για παραβίαση των υγειονομικών κανόνων.

Την περίοδο που φέρεται να πραγματοποιήθηκε το πάρτι τα περισσότερα σχολεία στη Βρετανία ήταν κλειστά, όπως και τα εστιατόρια και οι παμπ, ενώ υπήρχαν αυστηροί κανόνες για τις κοινωνικές επαφές. Μάλιστα οι συγγενείς όσων πέθαιναν από covid-19 δεν μπορούσαν να αποχαιρετίσουν τους δικούς τους. Η αστυνομία είχε δημιουργήσει σημεία ελέγχου σε κάποιες περιοχές και έκανε παρεμβάσεις για να διαλύσει πάρτι.

Η νέα αυτή αποκάλυψη προστίθεται στις καταγγελίες για μια σειρά πάρτι που φέρεται να διοργανώθηκαν στην Ντάουνινγκ Στριτ τον Δεκέμβριο του 2020, τα οποία έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης και τις επικρίσεις του Κιρ Στάρμερ, επικεφαλής των Εργατικών, ο οποίος έχει δηλώσει πως ο Τζόνσον δεν διαθέτει την ηθική αρχή για να ηγείται της χώρας.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την παρουσία του στο πάρτι, ο Τζόνσον αρκέστηκε να χαμογελάσει και να παραπέμψει στην έρευνα που διεξάγεται, υπό τη Σου Γκρέι, η οποία εξετάζει τις καταγγελίες για τουλάχιστον πέντε πάρτι που φέρεται να διοργανώθηκαν από διάφορες κρατικές υπηρεσίες στη διάρκεια της πανδημίας.

Ο Βρετανός υπουργός Υγείας Έντουαρντ Άργκαρ δήλωσε σήμερα στο BBC ότι κατανοεί “την οργή, τη θλίψη και την αναστάτωση που μπορεί να νιώθουν πολλοί για τις αποκαλύψεις αυτές”, όμως πρόσθεσε ότι είναι “σημαντικό” να επιτραπεί στην έρευνα για τις συγκεντρώσεις στην Ντάουνινγκ Στριτ να ολοκληρωθεί, προτού εξαχθούν συμπεράσματα.

“I can understand the anger and the hurt”

