Βρετανία: Έγινε πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ ή όχι; – Η νέα ΦΩΤΟ που “καίει” τον Τζόνσον

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε στη Βρετανία, μια νέα φωτογραφία του Μπόρις Τζόνσον που φέρεται να παραβιάζει το lockdown προκαλεί νέο κύμα αντιδράσεων. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τοποθετήθηκε τονίζοντας ότι δεν παραβιάζονται οι κανονισμοί.

“Δεν είναι πάρτι αυτό που φαίνεται σε φωτογραφία να δείχνει τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και περισσότερους από 12 ανθρώπους να πίνουν κρασί στον κήπο της κατοικίας του στην Ντάουνινγκ Στριτ πέρυσι στη διάρκεια lockdown” σημείωσε ο Ντόμινικ Ράαμπ.

Η φωτογραφία, η οποία δημοσιεύτηκε στην Guardian, δείχνει τον Τζόνσον μαζί με την σύζυγό του Κάρι, η οποία φαίνεται να κρατάει στην αγκαλιά της τον τότε νεογέννητο γιο τους, και άλλους δύο ανθρώπους να κάθονται σε τραπέζι με τυριά και κρασί σε βεράντα του κήπου της Ντάουνινγκ Στριτ. Άλλοι τέσσερις βρίσκονται σε άλλο τραπέζι απολαμβάνοντας το κρασί τους, ενώ 9 άτομα είναι όρθια στο γρασίδι. Δύο ακόμη κάθονται λίγο πιο πέρα.

“Η Ντάουνινγκ Στριτ χρησιμοποιεί τον κήπο αυτόν ως χώρο εργασίας”, δήλωσε ο Ράαμπ στον ραδιοσταθμό Times Radio. “Αυτό δεν αντιβαίνει στους κανονισμούς”, πρόσθεσε ο Ράαμπ.

“Ειλικρινά δεν πιστεύω ότι αυτό κατατάσσεται στα πάρτι. Δεν πιστεύω ότι ήταν πάρτι” κατέληξε.

Όταν τον ρώτησαν γιατί η σύζυγος του Τζόνσον βρισκόταν εκεί ο αντιπρόεδρος απάντησε ότι “δεν είναι μόνο μέρος εργασίας το Νο10, αλλά και η κατοικία του πρωθυπουργού και της οικογένειάς του”.

Η φωτογραφία τον δείχνει να φιλοξενεί χριστουγεννιάτικο κουίζ στη Ντάουνγινγκ Στριτ τον Δεκέμβριο του 2020, σε μια εποχή δηλαδή που οι Βρετανοί είχαν αναγκαστεί να περιορίσουν τις κοινωνικές τους συναναστροφές λόγω της πανδημίας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός κατηγορείται ότι καλλιεργεί «μια κουλτούρα περιφρόνησης προς τους κανόνες» στην καρδιά της κυβέρνησης.

Την Τετάρτη, στη χώρα είχε ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στο οποίο εμφανίζεται προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ να κάνει πλάκα σχετικά με τη διοργάνωση μιας χριστουγεννιάτικης γιορτής εκεί στις 18 Δεκεμβρίου 2020.

Ο Σάιμον Κέις, υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, έχει αναλάβει να διεξαγάγει την εσωτερική έρευνα για το πάρτι αυτό, με τον Τζόνσον να έχει υποσχεθεί ότι θα υπάρξουν «επιπτώσεις» για όσους δεν σεβάστηκαν τους υγειονομικούς κανόνες.

Όμως σήμερα η εφημερίδα Sunday Mirror δημοσίευσε μια φωτογραφία του Βρετανού πρωθυπουργού που τον δείχνει στη Ντάουνινγκ Στριτ, μαζί με δύο συνεργάτες του –ένας από τους οποίους έχει μια γιρλάντα γύρω από τον λαιμό και ο άλλος φορά ένα σκουφάκι του Άγιου Βασίλη-να κάνει ερωτήσεις μέσω βίντεο με αφορμή ένα χριστουγεννιάτικο κουίζ που πραγματοποιήθηκε στην πρωθυπουργική οικία στις 15 Δεκεμβρίου 2020.

