Παρίσι: ‘Eνας νεκρός και ένας τραυματίας από επίθεση με μαχαίρι και σφυρί – Συνελήφθη ο δράστης

Επίθεση με μαχαίρι και σφυρί έγινε στην περιοχή Quai de Grenelle, στο Παρίσι, με απολογισμό έναν νεκρό και τουλάχιστον έναν νεκρό.

Ο φερόμενος ως δράστης της τραγωδίας συνελήφθη, ενώ φώναζε «Αλλαχού Ακμπάρ» (“Ο Θεός είναι μεγάλος”). Ο δράστης που κατάφερε θανατηφόρα πλήγματα “γεννήθηκε στη Γαλλία” και είναι “Γάλλος”, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Το θύμα της επίθεσης βρέθηκε σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή στη γέφυρα Bir-Hakeim, μεταξύ του 15ου και 16ου διαμερίσματος του Παρισιού, λίγο πριν τις 22:00, δήλωσε αστυνομική πηγή. Πέθανε από τραύμα με μαχαίρι στην πλάτη και τον ώμο.

Το δεύτερο θύμα τραυματίστηκε με σφυρί στο κεφάλι. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, περπατούσε με τη γυναίκα και το παιδί του όταν ο δράστης ήρθε πίσω του και τον χτύπησε.

Κατά τη σύλληψή του, ο δράστης απείλησε την αστυνομία με σφυρί. Στη συνέχεια, η αστυνομία χρησιμοποίησε ηλεκτρικό όπλο δύο φορές για να ακινητοποιήσει τον δράστη, ο οποίος συνελήφθη στο Avenue du Parc de Passy.

«Επιθέσεις δράστη σε περαστικούς στο κέντρο του Παρισιού”, ήταν το μήνυμα που ανάρτησε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή Grenelle.

BREAKING:

1 killed and 2 wounded in suspected terror attack in Paris.

Witnesses say the attacker shouted “Allahu Ahkbar” and started stabbing people at random on the street.

🇫🇷🇮🇱 pic.twitter.com/ZTUOjfXH34

— Visegrád 24 (@visegrad24) December 2, 2023