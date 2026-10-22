Πάπας Λέων: «Δεν απαιτείται καμία περαιτέρω θεραπεία μετά την επέμβαση», αναφέρει το Βατικανό – Δεν έκανε μετάσταση ο όγκος

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η υγεία του πάπα Λέοντα, καθώς οι θεράποντες ιατροί του ανακοίνωσαν ότι δεν απαιτείται καμία περαιτέρω θεραπευτική αγωγή μετά τη χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα. Οι ιστολογικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι το αδενοκαρκίνωμα ήταν τοπικό και δεν είχε κάνει μεταστάσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή επιστροφή του στα καθήκοντά του.

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Διεθνή Νέα

Πάπας Λέων
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του πάπα Λέοντα, καθώς τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων επιβεβαίωσαν ότι ο όγκος δεν είχε κάνει μεταστάσεις και δεν θα χρειαστεί περαιτέρω θεραπεία.
  • Ο ποντίφικας πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο το Σάββατο και άρχισε να αναλαμβάνει σταδιακά τα καθημερινά του καθήκοντα, επιστρέφοντας την Τετάρτη στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου.
  • Παρά τα θετικά ιατρικά νέα, παραμένει αβέβαιο αν ο πάπας Λέων θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού τον Νοέμβριο.

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Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας του πάπα Λέοντα, καθώς οι θεράποντες ιατροί του ανακοίνωσαν ότι ο Αμερικανός ποντίφικας δεν θα χρειαστεί περαιτέρω θεραπευτική αγωγή μετά τη χειρουργική επέμβαση στον πνεύμονα στην οποία υποβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

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Τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων επιβεβαίωσαν ότι ο όγκος ήταν τοπικός και δεν είχε κάνει μεταστάσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για τη σταδιακή επιστροφή του στα καθημερινά του καθήκοντα.

Το ιατρικό ανακοινωθέν και η διάγνωση

Ο 71χρονος προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας υποβλήθηκε στις 13 Οκτωβρίου σε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού του πνεύμονα, μετά τη διάγνωση με αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα, την πλέον συχνή μορφή καρκίνου του πνεύμονα.

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Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε το Βατικανό, οι τελικές ιστολογικές εξετάσεις και οι αναλύσεις μοριακής βιολογίας του ιστού που αφαιρέθηκε επιβεβαίωσαν τη διάγνωση, πιστοποιώντας παράλληλα ότι ο όγκος δεν επεκτάθηκε.

«Μεταγενέστερη ογκολογική αξιολόγηση επιβεβαίωσε ότι δεν απαιτείται καμία περαιτέρω θεραπεία», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση ο επικεφαλής χειρουργός του Πάπα, Στέφανο Μαργαριτόρα, και ο προσωπικός του ιατρός, Λουίτζι Καρμπόνε.

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Επιστροφή στα καθήκοντα

Ο πάπας Λέων πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο το Σάββατο και άρχισε να αναλαμβάνει σταδιακά τα καθήκοντά του. Μάλιστα, την Τετάρτη επέστρεψε στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου για την εβδομαδιαία ακρόαση των προσκυνητών.

Ακόμη και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, ο ποντίφικας συνέχισε να εργάζεται.

Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, απευθύνοντας έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη ρωσικά κατεχόμενη ουκρανική πόλη Ολέσκι.

Την Κυριακή, απευθυνόμενος στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας ανέφερε ότι θα «επανέλθει σταδιακά» στις δραστηριότητές του.

Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά όσους προσευχήθηκαν για εκείνον, τονίζοντας πόσο εκτίμησε τη συμπαράσταση και προσθέτοντας ότι αυτή η περιπέτεια τον έκανε να νιώσει ιδιαίτερα κοντά «σε όλους εκείνους που διέρχονται από ασθένεια ή βρίσκεται η υγεία τους σε κατάσταση αδυναμίας».

Ερωτηματικά για το ταξίδι στη Νότια Αμερική

Παρά τα θετικά ιατρικά νέα, παραμένει αβέβαιο αν ο πάπας Λέων θα πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού, το οποίο έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 6-17 Νοεμβρίου.

Ο χειρουργός Στέφανο Μαργαριτόρα δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «δεν υπάρχουν κλινικοί λόγοι» που να εμποδίζουν το ταξίδι του στη Νότια Αμερική.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός (Καρδινάλιος υπουργός Εξωτερικών) του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν, άφησε να εννοηθεί ότι ο ποντίφικας ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμόσει τους ρυθμούς του προγράμματός του ώστε να διευκολυνθεί η πλήρης ανάρρωσή του.

Πριν από τη διάγνωση με καρκίνο, ο Λέων θεωρούνταν γενικά ότι βρισκόταν σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ είναι γνωστό ότι του αρέσει η άθληση και ιδιαίτερα το τένις. Παράλληλα, αξιοποιεί συχνά την παπική θερινή κατοικία στο Καστέλ Γκαντόλφο, κοντά στη Ρώμη.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του περασμένου έτους, ο Λέων έγραψε ιστορία καθώς έγινε ο πρώτος ηγέτης της Ρωμααιοκαθολικής Εκκλησίας με καταγωγή από τις ΗΠΑ.

 

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