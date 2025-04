Πάπας Φραγκίσκος: Κοσμοσυρροή στο λαϊκό προσκύνημα – Ξεπερνά τις 2 ώρες η αναμονή

Δυο ώρες είναι ο μέσος χρόνος αναμονής των πιστών για να μπορέσουν να μπουν στην Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε και να προσευχηθούν στον τάφο του εκλιπόντα πάπα Φραγκίσκου.

Την ώρα αυτή, στον ναό βρίσκονται οι καθολικοί καρδινάλιοι, για να προσκυνήσουν το μνήμα του Αργεντινού ποντίφικα.

Από σήμερα το πρωί, εισήλθαν στην εκκλησία πάνω από 35.000 πιστοί. Όπως έγινε γνωστό, σε σχέση με τις περασμένες ημέρες, οι επισκέπτες έχουν τουλάχιστον δεκαπλασιαστεί.

Ο πρωθυπουργός του Βατικανού, καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, απευθυνόμενος σήμερα στους πιστούς, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, όπου τελέστηκε η πρώτη Κυριακάτικη Λειτουργία στο Βατικανό χωρίς πάπα, τόνισε ότι “ο Θεός, με τα σπλάχνα του, αγαπά τους πάντες” και πως “η κληρονομιά του Φραγκίσκου πρέπει να γίνει καθημερινή ζωή και πράξη”. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, ο καρδινάλιος Παρολίν είναι ένα από τα “φαβορί “, για την διαδοχή του Αργεντινού εκλιπόντα ποντίφικα.

Από νωρίς το πρωί εκατοντάδες χιλιάδες έφτασαν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, μόλις λίγες ώρες μετά την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου. Πιστοί κάθε ηλικίας, κληρικοί, καλόγριες και μοναχοί συγκεντρώθηκαν στο Βατικανό για την πρώτη λειτουργία «sede vacante», με «κενή έδρα».

Cardinal Pietro Parolin celebrates Mass on Divine Mercy Sunday in suffrage for Pope Francis, marking the second day of the Novemdiales, or ‘nine days’ of mourning for the late Pope. Around 200,000 young people attended the Mass, which took place during the scheduled Jubilee for… pic.twitter.com/Hia8yqpptj — Vatican News (@VaticanNews) April 27, 2025

At Mass on the second day of the Novemdiales, or “nine days” of mourning for the late Pope Francis, Cardinal Pietro Parolin invited Christians to look to Christ’s infinite mercy for peace in the world and in our hearts. “Mercy takes us back to the heart of faith,” said the… pic.twitter.com/TbfhjDKcbO — Vatican News (@VaticanNews) April 27, 2025

Ο τάφος του Πάπα Φραγκίσκου στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε

Ο Πάπας Φραγκίσκος δεν θέλησε να ταφεί στο Βατικανό αλλά στην εκκλησία που αγάπησε περισσότερο: Στη Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε. Η ταφόπλακά του αναφέρει μόνο το όνομά του: «Φραγκίσκος», ενώ τον τάφο κοσμεί ένα λευκό τριαντάφυλλο.

Pope Francis’ tomb in a niche in the Basilica of St. Mary Major can now be visited by the faithful, as the Church commemorates the late Pope with the second day of the Novemdiales, or ‘nine days’ of mourning. pic.twitter.com/AyhukxUtmV