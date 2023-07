Πακιστάν: Η συγκλονιστική στιγμή της έκρηξης – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε σε πολιτική συγκέντρωση σε πρώην προπύργιο των μαχητών στο βορειοδυτικό Πακιστάν που συνορεύει με το Αφγανιστάν την Κυριακή, σκοτώνοντας τουλάχιστον 44 ανθρώπους και τραυματίζοντας σχεδόν 200 σε μια επίθεση που, σύμφωνα με έναν ανώτερο ηγέτη, είχε στόχο να αποδυναμώσει τους πακιστανούς ισλαμιστές.

Οι υποστηρικτές του σκληροπυρηνικού Πακιστανού κληρικού και ηγέτη πολιτικού κόμματος Φαζλούρ Ρεχμάν, του οποίου το συντηρητικό, θρησκευτικό κόμμα Τζαμιά Ουλεμά-ε-Ισλάμ υποστηρίζει γενικά τους περιφερειακούς ισλαμιστές, συναντήθηκαν στο Μπατζούρ σε μια αίθουσα κοντά σε μια αγορά έξω από την πρωτεύουσα της περιοχής. Αξιωματούχοι του κόμματος δήλωσαν ότι ο Ρεχμάν δεν ήταν στη συγκέντρωση.

Τα πλάνα από το μακελειό που προκάλεσε είναι σοκαριστικά.

Η αστυνομία της επαρχίας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας ο οποίος πυροδότησε το γιλέκο του με τα εκρηκτικά κοντά στη σκηνή όπου κάθονταν αρκετοί ανώτεροι ηγέτες του κόμματος. Είπε ότι οι αρχικές έρευνες υποδεικνύουν ότι η ομάδα Ισλαμικό Κράτος -η οποία δρα στο Αφγανιστάν και είναι εχθρός των Αφγανών Ταλιμπάν- θα μπορούσε να βρίσκεται πίσω από την επίθεση, και οι αστυνομικοί εξακολουθούν να ερευνούν.

“Υπήρχε σκόνη και καπνός τριγύρω, και ήμουν κάτω από κάποιους τραυματίες από όπου με δυσκολία μπορούσα να σηκωθώ, μόνο για να δω το χάος και κάποια διασκορπισμένα άκρα“, δήλωσε ο Adam Khan, 45 ετών, ο οποίος έπεσε στο έδαφος από την έκρηξη γύρω στις 4 μ.μ. και χτυπήθηκε από θραύσματα στο πόδι και στα δύο χέρια του.

