Πακιστάν: Επίθεση αυτοκτονίας σε σχολικό λεωφορείο στο Βελουχιστάν – Τουλάχιστον 4 παιδιά σκοτώθηκαν

Τουλάχιστον τέσσερα παιδιά σκοτώθηκαν από έκρηξη που είχε στόχο ένα στρατιωτικό σχολικό λεωφορείο στην ταραγμένη πακιστανική επαρχία του Βελουχιστάν (Μπαλουτσιστάν), δήλωσε σήμερα κυβερνητικός αξιωματούχος του Πακιστάν.

«Το λεωφορείο κατευθυνόταν σε σχολείο για παιδιά στρατιωτικών σε ένα καταυλισμό του στρατού», δήλωσε ο Γιασίρ Ικμπάλ, διοικητής της περιφέρειας Χουζντάρ, όπου σημειώθηκε η επίθεση.

BREAKING:

India, via its proxies in Pakistan, has reportedly targeted an Army Public School (APS) bus in Khuzdar, Balochistan. Initial reports confirm at least five casualties, including three children.#India #Pakistan #APS #Khuzdar #Balochistan pic.twitter.com/JqJCcxtzvh — Asif Mehmood (@imasifmehmood) May 21, 2025



Περίπου 40 μαθητές ήταν στο λεωφορείο που κατευθυνόταν στο εν λόγω σχολείο, τη λειτουργία του οποίου εξασφαλίζει ο στρατός, όταν σημειώθηκε η έκρηξη, δήλωσε ο Ικμπάλ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν τραυματίες.

🚨

A cowardly terrorist attack hit a school bus in Khuzdar,#Balochistan targeting innocent children of #APS. Several are feared injured. This brutal act shows the enemy’s inhuman mindset. #Khuzdar #Pakistan pic.twitter.com/5CRGj1b22E — Sameen Saddiq Lashari (@SaddiqSameen) May 21, 2025



Το Βελουχιστάν (Μπαλουτσιστάν) είναι η μεγαλύτερη σε έκταση επαρχία του Πακιστάν, αλλά η μικρότερη σε πληθυσμό. Βρίσκεται στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, κατοικούν σ’ αυτή περίπου 15 εκατομμύρια άνθρωποι και έχει πολλά ορυχεία, όμως εδώ και δεκαετίες πλήττεται από μια εξέγερση.

Indian back Balochistan liberation army or TTP attacked a school bus with suicide bombing in Balochistan today…..

Dozens of children’s killed and wounded…

This is an act of war. India has deployed all its terror assets against Pakistan.

This is pure Indian terrorism….🤬 pic.twitter.com/KmRiCVtnl9 — اللہ کے بندے۔۔۔ (@missiontakmeel) May 21, 2025



Τις τελευταίες ημέρες, τέσσερις άμαχοι και τέσσερις παραστρατιωτικοί είχαν ήδη σκοτωθεί σε επιθέσεις στην ίδια επαρχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ