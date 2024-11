Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Ενθαρρυντικά νέα η κατάπαυση πυρός Ισραήλ – Χεζμπολάχ

Η ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ φέρνει «πολύ ενθαρρυντικά νέα» τόσο για τους λαούς του Λιβάνου όσο και του Ισραήλ, οι οποίοι υπέστησαν τις συνέπειες των συγκρούσεων. Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επεσήμανε τη σημασία αυτής της εξέλιξης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια θετική εξέλιξη.

Η φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι ο Λίβανος έχει πλέον την ευκαιρία να ενισχύσει την εσωτερική του ασφάλεια και να προωθήσει τη σταθερότητα, αξιοποιώντας τη μειωμένη επιρροή της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

The announced cease-fire between Israel and Hezbollah is very encouraging news.

First and foremost for the Lebanese & Israeli people affected by the fighting.

Lebanon will have an opportunity to increase internal security and stability thanks to Hezbollah’s reduced influence.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2024