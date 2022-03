Ουκρανία: Τρεις νεκροί από τους βομβαρδισμούς στο Ιρπίν – Δραματική επιχείρηση απομάκρυνσης των αμάχων

Η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία συνεχίζεται για 11η ημέρα. Σφοδροί βομβαρδισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Ιρπίν, μια μικρή κωμόπολη κοντά στο Κίεβο.

Ουκρανοί στρατιώτες βοηθούν στο να απομακρυνθούν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι προκειμένου να μεταφερθούν σε ασφαλή σημεία για να μπορέσουν να προστατευθούν.

Ορισμένες πληροφορίες από την ουκρανική πλευρά αναφέρουν ότι Ρώσοι στρατιώτες πυροβόλησαν και εναντίον του πλήθους.

Οι Ουκρανοί στρατιώτες προσπάθησαν να βοηθήσουν τους αμάχους να απομακρυνθούν μέσα από το δάσος.

Ωστόσο τρία άτομα δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τα ρωσικά πυρά. Σύμφωνα με το Kyiev Independent, τρεις άνθρωποι έπεσαν νεκροί, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Συγκλονιστική είναι και η φωτογραφία που ανέβηκε στα social media από το Ιρπίν το Σάββατο, όπου άμαχοι προσπαθούν να προστατευθούν από αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς κάτω από μια κατεστραμμένη γέφυρα.

People in #Irpin hiding under a destroyed bridge from #Russia air strikes. The violence is killing me. The inhumanity tears my heart apart 💔 the bravery of this children, while @NATO cowards away from #NoFlyZoneOverUkraine pic.twitter.com/dI6ehUQkqp

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 5, 2022