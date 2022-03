Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί σε ρωσικό πλήγμα σε κατοικίες στη Ζιτόμιρ – ΒΙΝΤΕΟ

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη όταν χτυπήθηκαν σπίτια στην ουκρανική πόλη Ζιτόμιρ (βορειοδυτικά) από ρωσικό πύραυλο Κρουζ που κατά τα φαινόμενα είχε στόχο παρακείμενη αεροπορική βάση, ανέφερε μέσω Telegram ο Αντόν Γκερασένκο, σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο αυτόν, πήραν φωτιά σπίτια κοντά στη βάση της 95ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας του ουκρανικού στρατού στη Ζιτόμιρ, 120 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας, και «μέχρι στιγμής» έχουν διαπιστωθεί οι θάνατοι «τεσσάρων ανθρώπων», συμπεριλαμβανομένου «ενός παιδιού».

Η Μόσχα προειδοποίησε νωρίτερα χθες τους κατοίκους του Κιέβου να φύγουν, ενώ εξαπέλυσε πλήγματα με ρουκέτες εναντίον της δεύτερης μεγαλύτερης ουκρανικής πόλης, της Χαρκίβ, την έκτη ημέρα της ρωσικής εισβολής, καθώς η τακτική των ρώσων διοικητών μοιάζει να μεταβάλλεται και να μπαίνουν πλέον στο στόχαστρο αστικά κέντρα.

Παράλληλα, ο ουκρανός υπουργός Υγείας Βίκτορ Λιάσκο ανέφερε μέσω Facebook ότι οι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν παιδίατρο αναισθησιολόγο ανοίγοντας πυρ εναντίον του αυτοκινήτου της καθώς μετέφερε τραυματισμένο ανιψιό της σε νοσοκομείο από το χωριό Κουχάρι, στην περιφέρεια του Κιέβου.

Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, συνολικά 16 κατευθυνόμενοι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προχθές Δευτέρα από τις 19:07 ως τις 19:51 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας) εναντίον συνοικιών της Χαρκίβ από ρωσικό στρατηγικό βομβαρδιστικό το οποίο βρισκόταν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Μπιέλγκοροντ της Ρωσίας.

❗️The mayor of #Zhytomyr commented on the situation in the city

According to information, one of the bombs hit an apartment building that was located near the state hospital. pic.twitter.com/Uzr8otpuiq

— NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022