ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 30 εκατ. βαρέλια πετρελαίου για να σταματήσουν τη Μόσχα να χρησιμοποιεί ως “όπλο” το ρωσικό πετρέλαιο

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αποδεσμεύσει 30 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου σε μια προσπάθεια να στηρίξει τη διεθνή αγορά ενέργειας εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, με τις ΗΠΑ να τονίζουν ότι θα λάβουν περαιτέρω μέτρα όσο χρειαστεί.

«Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να περιορίσουμε τη διαταραχή του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού ως αποτέλεσμα των ενεργειών του (Ρώσου) προέδρου (Βλαντίμιρ) Πούτιν», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι σε ανακοίνωσή της.

«Θα συνεχίσουμε επίσης τις προσπάθειές μας (…) για να εμποδίσουμε τη Μόσχα να χρησιμοποιεί ως όπλα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι ΗΠΑ και 30 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα για να σταθεροποιήσουν την παγκόσμια αγορά ενέργειας, ανέφερε σε ξεχωριστή δήλωση το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.

«Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε πρόσθετα μέτρα εάν το επιβάλλουν οι συνθήκες», δήλωσε η υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Τζένιφερ Γκράνχολμ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Κερένσκι δήλωσε σήμερα ότι συνομίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και την αμυντική βοήθεια προς την χώρα του. «Πρέπει να σταματήσουμε τον επιτιθέμενο το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας!», έγραψε στο Twitter.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022