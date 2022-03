Οι ΗΠΑ υπόσχονται περισσότερη βοήθεια στην Ουκρανία ώστε να αντισταθεί στη Ρωσία

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα ανέφερε ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Άντονι Μπλίνκεν υποσχέθηκε ότι η Ουάσινγκτον θα προσφέρει περισσότερη βοήθεια στη χώρα του, που υφίσταται επίθεση από τη Ρωσία, με τη μορφή κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας και όπλων.

Κατά τη διάρκεια «τηλεφωνικής συνδιάλεξής μας, ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν διαβεβαίωσε ότι η υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία παραμένει ακλόνητη», ανέφερε ο κ. Κουλέμπα μέσω Twitter.

«Υπογράμμισα ότι η Ουκρανία επιθυμεί διακαώς την ειρήνη, αλλά όσο βρισκόμαστε υπό επίθεση από τη Ρωσία χρειαζόμαστε περισσότερες κυρώσεις και όπλα. Ο υπουργός με διαβεβαίωσε και για τα δύο. Συντονίσαμε περαιτέρω μέτρα» των δύο κρατών, πρόσθεσε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας.

In our call, @SecBlinken affirmed that the U.S. support for Ukraine remains unfaltering. I underscored that Ukraine craves for peace, but as long as we are under Russia’s assault we need more sanctions and weapons. Secretary assured me of both. We coordinated further steps.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 28, 2022