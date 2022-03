Στην πόλη Χερσώνα στη νότια Ουκρανία μπήκαν οι ρωσικές δυνάμεις, όπως ανέφερε ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, Βαντίμ Ντενισένκο, μιλώντας στην τηλεόραση.

Ο ίδιος είπε ότι οι Ουκρανοί ελέγχουν ακόμη το κτίριο της τοπικής διοίκησης

Russian troops have made it to the central train station in Kherson. pic.twitter.com/DO9z6WmIUU

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2022