Ουκρανία: Στρατιωτικός σκοτώθηκε στο πάρτυ γενεθλίων του – «Το παιδί του πήρε τη χειροβομβίδα και έστριψε την περόνη»

Σκοτώθηκε τη Δευτέρα από έκρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι του και συγκεκριμένα στο πάρτυ των γενεθλίων του ο ταγματάρχης Γενάντι Τσαστιακόφ, ένας από τους στενούς συνεργάτες του αρχηγού του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

«Ο συνεργάτης και στενός φίλος μου βρήκε τραγικό θάνατο κατά τον εορτασμό των γενεθλίων του με συγγενείς», ανακοίνωσε ο Α/ΓΕΕΔ στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Telegram. Σύμφωνα με τον ίδιο, το δυστύχημα προκλήθηκε από έκρηξη κατά το άνοιγμα δώρων για τα γενέθλιά του ταγματάρχη.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας περιέγραψε σε ανάρτησή του στο Telegram πώς συνέβη η μοιραία έκρηξη:

Σύμφωνα με τα όσα έγραψε ο Ιχόρ Κλιμένκο, ο ταγματάρχης Τσαστιακόφ είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι με δώρα συναδέλφων του για τα γενέθλιά του, συμπεριλαμβανομένου ενός κουτιού με χειροβομβίδες τις οποίες θέλησε να δείξει στον 13χρονο γιο του.

#BREAKING Ukraine’s Armed Forces commander says his assistant was killed when a birthday gift exploded pic.twitter.com/P8tGZrAn2R

— TRACKER DEEP (@tracker_deep) November 6, 2023