Πόλεμος στην Ουκρανία: Πέντε τραυματίες από ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό – Zημιές στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κι ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της Οδησσού στη νότια Ουκρανία υπέστη ζημιές όταν ο στρατός της Ρωσίας εξαπέλυσε πυραυλικά πλήγματα χθες Κυριακή το βράδυ, ανέφεραν αξιωματούχοι στο λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας.

Σήμερα 6η Νοεμβρίου «το εθνικό μουσείο τέχνης της Οδησσού συμπληρώνει τα 124 του χρόνια», ανέφερε ο Όλεχ Κίπερ, ο περιφερειάρχης της Οδησσού, μέσω Telegram. «Την παραμονή της 6ης Νοεμβρίου, οι Ρώσοι ‘συνεχάρησαν’ το αρχιτεκτονικό μνημείο μας με πύραυλο που έπεσε σε μικρή απόσταση», πρόσθεσε.

Τοίχοι του κτιρίου υπέστησαν ζημιές και παράθυρα και υαλοπίνακες έσπασαν, πρόσθεσε.

Το μουσείο, από τα παλαιότερα παλάτια της Οδησσού, φιλοξενούσε πριν από τον πόλεμο 10.000 αντικείμενα τέχνης, ανάμεσά τους πίνακες ορισμένων από τους πιο γνωστούς Ρώσους και Ουκρανούς εικαστικούς του 19ου και του 20ού αιώνα.

Το δημοτικό συμβούλιο της Οδησσού δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο διακρίνονται διαλυμένα παράθυρα και συντρίμμια μέσα στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Οδησσού και πίνακες κρεμασμένοι στους τοίχους.

Beside injuring a bunch of civilians, Russia’s terrorist missile strike on downtown Odessa, which left a giant crater in the road, caused severe damage to the Odessa Art Museum. https://t.co/JvfL7wssPL pic.twitter.com/nX4s715YJw

— Igor Sushko (@igorsushko) November 5, 2023