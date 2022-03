Ουκρανία: Στενοί σύμβουλοι του Ζελένσκι κάνουν βόλτα στο κέντρο του Κιέβου – Το ΒΙΝΤΕΟ και το σχόλιο για τον… καφέ

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έστειλε νέο μήνυμα ότι ο ουκρανικός λαός θα δώσει μάχη μέχρι θανάτου με τις στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας, αν θελήσουν να καταστρέψουν ολοσχερώς το Κίεβο και την ιστορία της πρωτεύουσας της χώρας.

Νωρίτερα, σύμβουλοι του Ουκρανού προέδρου δημοσίευσαν ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τους δείχνει να περπατούν στο κέντρο του Κιέβου.

Το βίντεο δημοσίευσε ο ανταποκριτής του Economist, Oliver Carroll με το κείμενο “Γενναίο. Οι στενοί σύμβουλοι περπατούν στο κέντρο του Κιέβου. Είναι κρίμα που η πόλη είναι τόσο άδεια, λένε, “αλλά τουλάχιστον βρήκαμε καφέ!”.

Brave. Zelensky close advisors go walkabout in central Kyiv. It’s a shame the city is so empty, they say — “but we did find coffee!”

