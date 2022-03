Ουκρανία: 9 νεκροί και 57 τραυματίες μετά την πυραυλική επίθεση σε στρατιωτική βάση στο Γιαβορίβ

Δεκαεννέα ασθενοφόρα με τις σειρήνες τους να ηχούν κατευθύνονται προς την ουκρανική στρατιωτική βάση στο Γιαβορίβ κοντά στα πολωνικά σύνορα, δήλωσε στο Reuters αυτόπτης μάρτυρας, αφού τοπικοί αξιωματούχοι μετέδωσαν πως η εγκατάσταση επλήγη από ρωσική αεροπορική επιδρομή.

Άλλα επτά ασθενοφόρα εθεάθησαν να κατευθύνονται προς την εν λόγω εγκατάσταση μετά την επίθεση. Πρόκειται για το πιο δυτικό σημείο της Ουκρανίας που έχει δεχθεί μέχρι τώρα επίθεση στη διάρκεια του πολέμου.

Το Γαλλικό πρακτορείο κάνει λόγο για 9 νεκρούς και 57 τραυματίες, ενώ σημειώνεται ότι έπεσαν τουλάχιστον 23 πύραυλοι.

Updated information from Lviv region’s military Governor says 9 dead, 57 injured, including some civilians. At least 23 rocket impacts. Rockets fired from planes that may not have been in Ukrainian airspace. More than one shot intercepted. https://t.co/GpxlJYfDlM

— Gulliver Cragg (@gullivercragg) March 13, 2022