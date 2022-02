Ουκρανία: Σταθμοί του μετρό μετατρέπονται σε καταφύγια – ΦΩΤΟ

Τέσσερις σταθμοί του μετρό στο Κίεβο θα χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια για τις αεροπορικές επιδρομές, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας τη στιγμή που η ρωσική εισβολή συνεχίζεται.

Τα social media έχουν γεμίσει με φωτογραφίες από στιγμές στους σταθμούς μετρό, όπου οι άνθρωποι βρίσκουν καταφύγιο, ενώ εκτυλίσσονται συγκινητικές στιγμές με ζευγάρια να αγκαλιάζονται δραματικά, οικογένειες να στηρίζουν ο ένας τον άλλον, γονείς να φροντίζουν τα παιδιά τους και πολίτες να περιμένουν στωικά.

Ukrainian families and loved ones gather at a Kyiv metro station to escape bombing of capital by Russians.

Source: Yahoo News#IStandWithUkraine #Democracy #ResistanceUnited pic.twitter.com/Zy8b1icwa6

